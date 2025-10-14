Logo strona główna
Polska

Nawrocki spotkał się z Mentzenem. "Ma to wymiar polityczny"

Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen
Bogucki o spotkaniu Nawrockiego i Mentzena. "Zawsze ma to wymiar polityczny"
Gdy prezydent Polski spotyka się z liderem jednej z większych partii w polskim Sejmie, to zawsze ma to wymiar polityczny - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Przekazał, że poniedziałkowe spotkanie Sławomira Mentzena i Karola Nawrockiego było "za zamkniętymi drzwiami".
Kluczowe fakty:
  • W poniedziałek Sławomira Mentzena i Karola Nawrockiego odbyli rozmowę, która dotyczyła między innymi paktu senackiego Konfederacji z PiS.
  • O szczegóły spotkania i rolę Nawrockiego w zawarciu porozumienia był pytany szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.
  • Oglądaj "Rozmowę Piaseckiego" od poniedziałku do czwartku o godzinie 07.30 na antenie TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen przekazał, że spotkał się w poniedziałek z prezydentem Karolem Nawrockim, z którym rozmawiał między innymi o pakcie senackim Konfederacji z PiS. - Prezydentowi zależy na poprawie relacji po prawej stronie sceny politycznej - mówił.

W Polsat News ujawnił, że rozmowa trwała około godziny. - Wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony - stwierdził Mentzen.

Godzina Mentzena z Nawrockim
Godzina Mentzena z Nawrockim

Bogucki o "wymiarze politycznym"

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki był pytany o powód spotkania Nawrockiego z Mentzenem. - Pan prezydent spotyka się ze wszystkimi liderami środowisk politycznych, także z marszałkiem (Szymonem - red.) Hołownią i z innymi przedstawicielami - wyjaśniał.

Zaznaczył również, że "gdy spotyka się prezydent Polski z liderem z jednej z większych partii w polskim Sejmie, to zawsze ma to wymiar polityczny". Bogucki dodał też, że "było to spotkanie za zamkniętymi drzwiami", przy którym nie był obecny.

Gość TVN24 był pytany o rolę Nawrockiego w kontaktach między Kaczyńskim a Mentzenem. - Czym innym jest pewna dynamika zdarzeń politycznych w parlamencie. To jest oczywiste, że emocje tam są większe. Pan prezydent, można powiedzieć, jest nieco obok tego sporu parlamentarnego - podkreślił.

- Aczkolwiek wektory polityki pana prezydenta Nawrockiego są bardzo jasne. Przecież w wielu kwestiach ten głos pana prezydenta jest zbieżny z głosem największej polskiej partii politycznej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, co nie może prowadzić do pomijania na przykład tych wyborców konserwatywnych, którzy zagłosowali kiedyś na Konfederację - tłumaczył.

PiS i Konfederacja razem w wyborach do Senatu?

Bogucki zapytany, czy Nawrocki widzi siebie w roli patrona porozumienia między Konfederacją a PiS-em w wyborach do Senatu w 2027 roku, odpowiedział: - Pan prezydent ma istotną rolę, jeżeli chodzi o kształtowanie kwestii państwowych, a nie partyjnych.

Jak przekonywał, "żeby kształtować kwestie państwowe, na przykład rozwiązywać różnego rodzaju spory (...), pan prezydent musi być aktywny, tak jak jest aktywny w polityce międzynarodowej". - I jest aktywny w tej polityce krajowej, ale w inny sposób - dodał.

Bogucki ocenił, nawiązując do wyborów za dwa lata, że "tutaj musi się toczyć pewien spór polityczny wokół programów, wokół wizji Polski". - On się toczy, jest naturalny i jest niczym nadzwyczajny. Natomiast prezydent ma pięcioletnią kadencję i widzi te sprawy po prostu z innej perspektywy - przekonywał.

"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"

"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"

Kaczyńskiemu "wszystko się rozlazło i musiał wyjąć Bąkiewicza"

Kaczyńskiemu "wszystko się rozlazło i musiał wyjąć Bąkiewicza"

Bogucki o "próbie wbijania klina"

Bogucki pytany ponownie o to, czy Nawrocki widzi siebie w roli patrona porozumienia Konfederacja-PiS stwierdził, że "niewątpliwie jest on patronem środowisk konserwatywnych, prawicowych".

Na uwagę, że do tej pory patronem tych środowisk był raczej prezes PiS Jarosław Kaczyński, odpowiedział, że "próba wbijania klina między pana prezydenta Nawrockiego a pana prezesa Kaczyńskiego będzie próbą nieudolną".

Gdy jeszcze raz otrzymał to samo pytanie, Bogucki odparł wymijająco: - Pan prezydent Karol Nawrocki jest, był i głęboko wierzę, pozostanie patronem środowisk konserwatywnych, prawicowych - tych głosów i tych ludzi, którzy zagłosowali na niego w wyborach prezydenckich.

Spotkanie Nawrocki - Mentzen. Bogucki: miało charakter polityczny, było za zamkniętymi drzwiami

Zbigniew BoguckiSławomir MentzenKarol NawrockiPrezydent RPPrawo i SprawiedliwośćKonfederacja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica