Nawrocki spotkał się z Mentzenem. "Ma to wymiar polityczny"

Kluczowe fakty: W poniedziałek Sławomira Mentzena i Karola Nawrockiego odbyli rozmowę, która dotyczyła między innymi paktu senackiego Konfederacji z PiS.

O szczegóły spotkania i rolę Nawrockiego w zawarciu porozumienia był pytany szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen przekazał, że spotkał się w poniedziałek z prezydentem Karolem Nawrockim, z którym rozmawiał między innymi o pakcie senackim Konfederacji z PiS. - Prezydentowi zależy na poprawie relacji po prawej stronie sceny politycznej - mówił.

W Polsat News ujawnił, że rozmowa trwała około godziny. - Wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony - stwierdził Mentzen.

Bogucki o "wymiarze politycznym"

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki był pytany o powód spotkania Nawrockiego z Mentzenem. - Pan prezydent spotyka się ze wszystkimi liderami środowisk politycznych, także z marszałkiem (Szymonem - red.) Hołownią i z innymi przedstawicielami - wyjaśniał.

Zaznaczył również, że "gdy spotyka się prezydent Polski z liderem z jednej z większych partii w polskim Sejmie, to zawsze ma to wymiar polityczny". Bogucki dodał też, że "było to spotkanie za zamkniętymi drzwiami", przy którym nie był obecny.

Gość TVN24 był pytany o rolę Nawrockiego w kontaktach między Kaczyńskim a Mentzenem. - Czym innym jest pewna dynamika zdarzeń politycznych w parlamencie. To jest oczywiste, że emocje tam są większe. Pan prezydent, można powiedzieć, jest nieco obok tego sporu parlamentarnego - podkreślił.

- Aczkolwiek wektory polityki pana prezydenta Nawrockiego są bardzo jasne. Przecież w wielu kwestiach ten głos pana prezydenta jest zbieżny z głosem największej polskiej partii politycznej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, co nie może prowadzić do pomijania na przykład tych wyborców konserwatywnych, którzy zagłosowali kiedyś na Konfederację - tłumaczył.

PiS i Konfederacja razem w wyborach do Senatu?

Bogucki zapytany, czy Nawrocki widzi siebie w roli patrona porozumienia między Konfederacją a PiS-em w wyborach do Senatu w 2027 roku, odpowiedział: - Pan prezydent ma istotną rolę, jeżeli chodzi o kształtowanie kwestii państwowych, a nie partyjnych.

Jak przekonywał, "żeby kształtować kwestie państwowe, na przykład rozwiązywać różnego rodzaju spory (...), pan prezydent musi być aktywny, tak jak jest aktywny w polityce międzynarodowej". - I jest aktywny w tej polityce krajowej, ale w inny sposób - dodał.

Bogucki ocenił, nawiązując do wyborów za dwa lata, że "tutaj musi się toczyć pewien spór polityczny wokół programów, wokół wizji Polski". - On się toczy, jest naturalny i jest niczym nadzwyczajny. Natomiast prezydent ma pięcioletnią kadencję i widzi te sprawy po prostu z innej perspektywy - przekonywał.

Bogucki o "próbie wbijania klina"

Bogucki pytany ponownie o to, czy Nawrocki widzi siebie w roli patrona porozumienia Konfederacja-PiS stwierdził, że "niewątpliwie jest on patronem środowisk konserwatywnych, prawicowych".

Na uwagę, że do tej pory patronem tych środowisk był raczej prezes PiS Jarosław Kaczyński, odpowiedział, że "próba wbijania klina między pana prezydenta Nawrockiego a pana prezesa Kaczyńskiego będzie próbą nieudolną".

Gdy jeszcze raz otrzymał to samo pytanie, Bogucki odparł wymijająco: - Pan prezydent Karol Nawrocki jest, był i głęboko wierzę, pozostanie patronem środowisk konserwatywnych, prawicowych - tych głosów i tych ludzi, którzy zagłosowali na niego w wyborach prezydenckich.

