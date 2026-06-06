Polska Nastolatka spadła z czwartego piętra. Lądował śmigłowiec LPR Oprac. Agata Nalepa |

Kutno (woj. łódzkie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Tomasz

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Jak przekazał Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, zgłoszenie dotyczyło upadku z wysokości.

- Dziewczynka w wieku 13–14 lat wypadła z okna na wysokości czwartego piętra. Straż pożarna przyjechała tam, by zabezpieczyć lądowanie LPR-u. Strażacy zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca. Na miejscu była również policja i pogotowie - poinformował st. kpt. Mariusz Dudkowski.

Zdarzenie w Kutnie (Łódzkie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Tomasz

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane

Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze nie udzielają szczegółowych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia.

- Potwierdzam, że miało miejsce takie zdarzenie. Nastolatka została przetransportowana do szpitala w Łodzi. Trwają czynności - przekazała mł. asp. Katarzyna Wasiak.