Nastolatka spadła z czwartego piętra. Lądował śmigłowiec LPR
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Jak przekazał Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, zgłoszenie dotyczyło upadku z wysokości.
- Dziewczynka w wieku 13–14 lat wypadła z okna na wysokości czwartego piętra. Straż pożarna przyjechała tam, by zabezpieczyć lądowanie LPR-u. Strażacy zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca. Na miejscu była również policja i pogotowie - poinformował st. kpt. Mariusz Dudkowski.
Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane
Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze nie udzielają szczegółowych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia.
- Potwierdzam, że miało miejsce takie zdarzenie. Nastolatka została przetransportowana do szpitala w Łodzi. Trwają czynności - przekazała mł. asp. Katarzyna Wasiak.
Źródło: Kontakt24