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Polska

Nastolatka spadła z czwartego piętra. Lądował śmigłowiec LPR

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Zdarzenie w Kutnie (Łódzkie)
Kutno (woj. łódzkie)
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Tomasz
Na jednym z osiedli w Kutnie nastolatka spadła z czwartego piętra. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowaną do szpitala w Łodzi. Pierwszą informację na ten temat otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak przekazał Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, zgłoszenie dotyczyło upadku z wysokości.

- Dziewczynka w wieku 13–14 lat wypadła z okna na wysokości czwartego piętra. Straż pożarna przyjechała tam, by zabezpieczyć lądowanie LPR-u. Strażacy zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca. Na miejscu była również policja i pogotowie - poinformował st. kpt. Mariusz Dudkowski.

Zdarzenie w Kutnie (Łódzkie)
Zdarzenie w Kutnie (Łódzkie)
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Tomasz

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane

Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze nie udzielają szczegółowych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia.

- Potwierdzam, że miało miejsce takie zdarzenie. Nastolatka została przetransportowana do szpitala w Łodzi. Trwają czynności - przekazała mł. asp. Katarzyna Wasiak.

Źródło: Kontakt24
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