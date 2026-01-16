Najnowszy sondaż partyjny

Łoboda: cieszy wynik KO, ale martwi poparcie dla koalicjantów Źródło: TVN24

W najnowszym, styczniowym badaniu pracowni Opinia24, chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby miały się odbyć w najbliższą niedzielę, zadeklarowało 74 procent ankietowanych.

Przy czym 53 procent odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 21 procent "raczej tak". Natomiast 18 procent badanych odpowiedziało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, w tym 9 procent "raczej nie" i 9 procent "zdecydowanie nie". 8 procent ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Kto w Sejmie, a kto poza?

Według sondażu, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 30,9 procent głosów (spadek o 1,9 punktu procentowego w porównaniu do badania tej pracowni przeprowadzonego dla "Faktów" TVN i TVN24 z grudnia 2025 roku). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,8 procent poparcia (+0,4 p.p.), a na trzecim Konfederacja z wynikiem 12,8 proc. (+2,1 p.p)

Dalej uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej - 7,4 proc. (-1,2 p.p); Nowa Lewica - 7,1 proc. (+2,2 p.p); Polska 2050 - 4 proc. (+1,9 p.p); PSL - 3,3 proc. (+0,7 p.p); Razem - 2,7 proc. (-0,8 p.p.).

Na inną partię wskazało 0,8 procent respondentów. 5,2 procent wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Preferencje wyborcze Polaków

Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 12-14 stycznia na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków techniką CATI i CAWI (metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych).

