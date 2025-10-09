Logo strona główna
Polska

Najnowszy sondaż partyjny

Zandberg o przyszłości partii Razem: dla mnie jest jedna ważna liczba
Źródło: TVN24
Koalicja Obywatelska może liczyć na najwyższe poparcie - 30,8 procent - wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24. Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,4 procent. Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 15 procent ankietowanych.

W najnowszym badaniu preferencji wyborczych pracownia Opinia24 zapytała respondentów, na który komitet wyborczy oddaliby głos. Według sondażu Koalicja Obywatelska zdobyłaby 30,8 procent głosów (+2,2 p.p. wobec sondażu z poprzedniego miesiąca).

Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,4 procent (-0,2 p.p.) Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 15 procent ankietowanych (wynik bez zmian).

Na Lewicę wskazało 5,4 procent (-0,2 p.p.), a na Konfederację Korony Polskiej 5,3 procent (-1,4 p.p.).

Poniżej progu wyborczego uplasowały się: partia Razem z wynikiem 4,5 procent (+0,6 p.p.), Polska 2050 z wynikiem 3 procent (+0,1 p.p.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 1,3 procent (-0,2 p.p.).

Opcję "inna partia" wybrało 0,4 procent badanych (+0,2 p.p.), a "trudno powiedzieć" 6,1 procent (-0,9 p.p.).

Poparcie dla partii politycznych
Poparcie dla partii politycznych
Źródło: Opinia24

Jaka frekwencja?

Zgodnie z badaniem, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, "zdecydowanie" wzięłoby w nich udział 50 procent ankietowanych, a "raczej" - 22 procent. Z kolei 13 procent odpowiedziało, że zdecydowanie nie wzięłoby udziału, a 7 procent "raczej nie". 8 procent udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

Sondaż wykonano w dniach 8-8 października 2025 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków w wieku 18 lat i więcej. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI)

pc

Autorka/Autor: akr/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Sondaże Polityka Sejm Koalicja Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Konfederacja Polska 2050
