Trzy nominacje do prestiżowej nagrody dla dziennikarzy "Superwizjera" TVN i "Czarno na białym"

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego wraca po latach przerwy. W kategorii wideo nominacje otrzymało dwoje dziennikarzy "Superwizjera" TVN - Ewa Galica za materiał "Krąg Putina. Tajemnice rosyjskich majątków w Europie" i Bertold Kittel za reportaż "Król amfetaminy. 'Breaking Bad' po polsku". Nominowany został też Kacper Sulowski z "Czarno na białym" za dwuczęściowy materiał "Szkoła Ziobry". Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej rzetelnych, obiektywnych i poprawnych warsztatowo publikacji, spełniających najwyższe standardy wyznaczone przez ikonę polskiego reportażu.

Po blisko 10 latach przerwy, 26 listopada, ponownie przyznana zostanie Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego. Będzie to szósta edycja przedsięwzięcia, którego celem jest wyróżnienie najbardziej rzetelnych, obiektywnych i poprawnych warsztatowo publikacji, spełniających najwyższe standardy wyznaczone przez ikonę polskiego reportażu.

Jury Nagrody przedstawiło w czwartek finalistów w czterech kategoriach: wideo, tekst, audio i fotografia.

Nominacje dla dziennikarzy "Superwizjera" TVN i "Czarno na białym"

W kategorii wideo nominowani zostali:

Ewa Galica za materiał "Krąg Putina. Tajemnice rosyjskich majątków w Europie".

Dwa lata po ataku Rosji na Ukrainę i wprowadzeniu sankcji na najbogatszych rosyjskich oligarchów Ewa Galica z "Superwizjera" TVN postanowiła sprawdzić, czy rzeczywiście stracili oni swoje wille i jachty. W filmie "Krąg Putina. Tajemnice rosyjskich majątków w Europie" dziennikarka rozmawia między innymi z hiszpańskim prokuratorem, który od 20 lat, ryzykując życiem, ściga rosyjską mafię, a teraz prowadzi najtrudniejszą sprawę w swojej karierze. W filmie występuje też amerykański biznesmen Bill Browder, którego Putin wydalił z Rosji, a jego prawnik Siergiej Magnitski został zamordowany w rosyjskim więzieniu. O swoim śledztwie opowiada szef zespołu dziennikarzy OCCRP, którzy znaleźli w Europie rosyjskie aktywa warte prawie 20 miliardów dolarów. Ewa Galica, podążając za pieniędzmi wyprowadzonymi z Rosji, dociera aż na Teneryfę, gdzie spotyka zamieszanych w pranie brudnych pieniędzy Rosjan.

Kacper Sulowski za materiał "Szkoła Ziobry".

To dwuczęściowy reportaż telewizyjny o zawłaszczeniu publicznego majątku przez otoczenie byłego ministra sprawiedliwości.

Kacper Sulowski jest dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, a od stycznia 2022 r. reporterem programu "Czarno na białym" TVN24. Wcześniej związany był z "Gazetą Wyborczą". Trzykrotnie nominowany do nagrody Grand Press - w 2019 r. za reportaż o księdzu katechecie oskarżonym o wykorzystanie 13 dziewczynek w podwarszawskim Legionowie. Nominację do tej nagrody, ale w kategorii wywiad, Sulowski otrzymał w tym samym roku również za rozmowę pt. "Szczur nigdy nie będzie koniem" z dziennikarzem niemieckiego "Der Spiegel" o odradzającym się nacjonalizmie za Odrą. W 2020 r. został nominowany do tej nagrody w kategorii news. Jest też autorem zbioru reportaży "Z miłości. Portrety polskich domów". W listopadzie 2021 r. książka znalazła się w finale nagrody Grand Press w kategorii Reporterska Książka Roku. W 2023 r. razem z Zuzanną Bukłahą opublikował reportaż kryminalny pt. "Ostatni".

Bertold Kittel za materiał "Król amfetaminy. 'Breaking Bad' po polsku"

Bohater reportażu "Superwizjera" TVN Ryszard Jakubczyk to bezwzględny i niebezpieczny przestępca, który wykorzystał swoją znajomość chemii i zbudował wiele narkotykowych fabryk. Policje całego świata walczące z narkobiznesem uważają, że produkował jedne z najgroźniejszych i najbardziej śmiercionośnych środków odurzających.

Bertold Kittel jest dziennikarzem śledczym wcześniej związanym z dziennikiem "Rzeczpospolita", a od 2007 r. z "Superwizjerem" TVN. W 2001 i 2006 r. był laureatem nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze. W 2018 r. został Dziennikarzem Roku w plebiscycie miesięcznika "Press". Jest współautorem szeroko komentowanego reportażu "Polscy neonaziści" wyemitowanego przez "Superwizjer" TVN, za który otrzymał Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Podczas gali Grand Press 2021 został uhonorowany nagrodą Dziennikarza 25-lecia. Jest też autorem książek "Mafia po polsku" i "System. Jak mafia zarabia na śmieciach".

Anita Bugajska i Janusz Schwertner za materiał "Nic nie czuję"

To film dokumentalny wyprodukowany przez redakcję Onetu, ukazujący zapaść polskiej psychiatrii dziecięcej i równocześnie opowieść o tym, co siedzi w głowach młodych Polaków. "Martyna, Oliwka, Kordian i Wiktor jako dzieci byli pacjentami polskich szpitali psychiatrycznych. Podczas walki z chorobą wraz z najbliższymi konfrontują się z bezdusznym systemem psychiatrii dziecięcej" - napisano w opisie filmu. Anita Bugajska jest reżyserką i scenarzystką filmową. Była autorką scenariusza wyprodukowanego w 2012 r. krótkometrażowego filmu fabularnego "48H TV". Janusz Schwertner jest dziennikarzem, publicystą i autorem książek. W 2021 r. zdobył European Press Prize za reportaż "Miłość w czasach zarazy", w którym przedstawił druzgocący obraz polskiej psychiatrii dziecięcej. Był czterokrotnie laureatem Grand Press (w roku 2018, 2020 i dwukrotnie w 2022). W latach 2013–2023 pracował w portalu Onet. Publikował także m.in. w "Playboyu" i magazynie "Esquire". W latach 2016–2018 był zastępcą redaktora naczelnego portalu Polska ma Sens. W latach 2021–2022 prowadził audycję "Status" w Newonce.radio. W 2017 r. wraz z Andrzejem Gajcym otrzymał nagrodę im. Dariusza Fikusa za "dziennikarstwo najwyższej próby" za tekst pt. "Onet ujawnia: jak Mateusz Kijowski wystawiał faktury KOD-owi". W 2021 r. ponownie otrzymał to wyróżnienie. Od 2023 r. jest dyrektorem programowym Grupy Iberion oraz redaktorem naczelnym portalu Goniec.pl.

Robert Kowalski za materiał "Szwedy. Serial dokumentalny"

W serialu dokumentalnym OKO.press przedstawiono historię jednego plutonu ze 130. Kijowskiego Batalionu Obrony Terytorialnej. "Za sprawą brawurowych akcji krążą o nich legendy. Razem z operatorem Romanem Buczko (ostatnio z Tarasem Ibragimovem i Pawłem Sierpińskim) towarzyszę im z kamerą od 93. dnia wojny (29 maja), od ofensywy pod Charkowem w 2022 r." - pisał autor o tym serialu. Robert Kowalski jest dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, producentem, reżyserem filmów dokumentalnych. Pracował m.in. w Polskim Radiu i "Panoramie" TVP 2. Był redaktorem naczelnym programu "Pegaz" i szefem publicystyki kulturalnej w TVP1. Współpracował z "Krytyką Polityczną", gdzie przeniósł program "Sterniczki", zdjęty z Radiowej Jedynki. W latach 2017-24 związany z OKO.press, gdzie tworzył cykl "Kamera OKO.press", m.in. na polsko-białoruskiej granicy i w Ukrainie, gdzie wyjechał po rosyjskiej agresji.

Nominowani w pozostałych kategoriach

W kategorii tekst nominacje otrzymali:

Kaja Puto za artykuł "Bohaterstwo, punktualność, korupcja. Rzecz o ukraińskiej kolei" ("Krytyka Polityczna", 25 czerwca 2024 r.).

Bartek Sabela za tekst "Kraina obiecana" ("Pismo. Magazyn Opinii", sierpień 2024 r.).

Maciej Czarnecki za reportaż "Badżadżem pod wiatr" ("Duży Format", 12 lutego 2024 r.).

Katarzyna Kojzar za "Zdejmijmy z Odry czarny kir. Instrukcja naprawy rzek dla nowej władzy" (OKO.press, 24 grudnia 2023 r.).

Anna Pamuła za "'Nie trzeba się drzeć, tylko przeć'. Dobry poród to w Polsce ciągle los szczęścia" (OKO.press, 24 marca 2024 r.).

W kategorii audio nominacje otrzymali:

"Bunt. Decydujący bój o ziemię", odcinek 1 pt. "Niewidzialni, niesłyszalni" Adriana Bąka.

"Bitwa o Downing Street" Adama Dąbrowskiego.

"Przedwojnie" Macieja Miłosza.

"Po." Magdaleny Skawińskiej i Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej.

"Przy granicy, a jakby na wojnie" Bartosza Panka.

W kategorii fotografia nominacje otrzymali:

Beata Zawrzel za fotografię "Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe w Sejmie".

Olek Knitter za fotografię "Pogrzeb po latach".

Daniel Frymark za fotografię "Dolina Śmierci w Chojnicach".

Adam Warżawa za fotografię "Wygrana!".

Aleksandra H. Kossowska za fotografię "Wojna domowa w Sudanie".

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego

Polska Agencja Prasowa ustanowiła Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego w 2010 r., aby promować wartości bliskie zarówno samej agencji, jak i patronowi wydarzenia. Przyznawano ją w latach 2010-2015. Po kilkuletniej przerwie w 2024 r. zostanie ona przyznana po raz szósty.

Przewodniczącym kapituły 6. edycji Nagrody jest redaktor naczelny PAP Wojciech Tumidalski. Funkcję honorowych przewodniczących pełnią Rene Maisner - córka Ryszarda Kapuścińskiego oraz Mirosław Ikonowicz - przyjaciel legendy polskiego reportażu, związany z PAP od 1953 r.

W skład kapituły weszli również: Michał Żakowski, Cezary Łazarewicz, Witold Naturski, Karolina Lewicka, Wojciech Jagielski, Maciej Hamela, Jarosław Gugała, Wojciech Grzędziński, Andrzej Grygiel, Anna Dudzińska i o. Tomasz Dostatni.

Wśród kryteriów oceny relacji zgłoszonych do Nagrody, kluczowe miejsce zajmuje rzetelność, rozumiana jako umiejętność oddzielania informacji od opinii i komentarzy, aby czytelnik, radiosłuchacz, widz mógł bez trudu rozpoznać, co jest faktem, a co interpretacją i oceną, a w przypadku tematów kontrowersyjnych - zapoznać się z różnymi stanowiskami przedstawionymi w sposób bezstronny.

Uroczysta gala finałowa odbędzie się 26 listopada w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

