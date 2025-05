Resort zapowiada przedłużenie ograniczenia prawa azylowego

Opublikowano rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl Źródło: TVN24

Rząd skieruje do Sejmu wniosek o przedłużenie zawieszenia prawa do składania na granicy z Białorusią wniosków o ochronę międzynarodową - przekazało MSWiA. Resort podał, że to czasowe ograniczenie.

"Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Republiką Białorusi, przedłożoną przez szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka (tzw. prawo do azylu)" - przekazał resort spraw wewnętrznych i administracji na X.

Dodano, że "czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią będzie obowiązywać przez kolejne 60 dni".

MSWiA napisało też, że "granica jest skutecznie zabezpieczana, jednak presja ze strony białoruskich służb nie ustaje". "Obecne działania mają na celu dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa państwa" - przekazano.

Ograniczenie prawa azylowego. Ustawa i rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej opublikowano w Dzienniku Ustaw 27 marca tego roku.

Rozporządzenie było następstwem przyjęcia 13 marca nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski, nazywaną ustawą azylową. Ta bowiem zakładała możliwość wprowadzenia takiego czasowego, terytorialnego ograniczenia prawa do złożenia wniosku.

Czas obowiązywania tego rozporządzenia wyznaczono na 60 dni od momentu publikacji. "Ograniczenie, o którym mowa, stosuje się na granicy państwowej z Republiką Białorusi" - czytamy w dokumencie.

Według znowelizowanej ustawy "prawo do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej może zostać czasowo ograniczone, w przypadku gdy: 1) ma miejsce instrumentalizacja oraz 2) działania podejmowane w ramach instrumentalizacji stanowią poważne i rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa oraz 3) wprowadzenie tego ograniczenia jest niezbędne dla wyeliminowania zagrożenia, o którym mowa w punkcie 2, a inne środki nie są wystarczające do jego wyeliminowania".

Ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie mogło zostać wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szef MSWiA będzie musiał poinformować sejmową komisję administracji i spraw wewnętrznych o złożeniu takiego wniosku.

Ograniczenie prawa do azylu, wedle ustawy, będzie miało charakter czasowy, a jednorazowo okres obowiązywania ograniczenia nie będzie mógł przekroczyć 60 dni. Okres ten będzie mógł być przedłużony na czas oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni, po wyrażeniu zgody przez Sejm. Wydane przez Radę Ministrów rozporządzenie ma także określać odcinek granicy, na którym stosowane jest ograniczenie.

W dokumencie przewidziano wyjątek, by Straż Graniczna mogła przyjmować wnioski o azyl między innymi od osób małoletnich bez opieki, kobiet ciężarnych, czy osób wymagających szczególnego traktowania, zwłaszcza ze względu na swój wiek lub stan zdrowia.

