Morawiecki: Polacy z prowincji Hubei są w drodze do Francji. Do kraju wrócą wojskowymi samolotami

"W związku z sytuacją epidemiologiczną w chińskiej prowincji Hubei zdecydowałem o ewakuacji stamtąd obywateli Rzeczypospolitej Polskiej" - napisał premier. Dodał, że Polacy są już "w drodze do Francji, skąd zostaną przetransportowani specjalnymi wojskowymi samolotami Polskich Sił Zbrojnych do Wrocławia". Szef rządu zapewnił, że "wśród pasażerów nie ma osób z podejrzeniem chorób zakaźnych, ale po wylądowaniu wszyscy profilaktycznie przejdą szczegółowe badania".

"Opuszczą szpital, jak będziemy mieli pewność, że nie są zarażeni koronawirusem"

Ministerstwo Zdrowia w sobotę poinformowało, że Polacy wracający zorganizowanym przez państwo polskie transportem z miasta Wuhan w Chinach trafią w kraju do szpitali na oddziały zakaźne na obserwacje. Od każdej osoby zostaną pobrane próbki do badań diagnostycznych pod kątem obecności koronawirusa – przekazał rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. - Opuszczą szpital, jak będziemy mieli pewność, że nie są zarażeni koronawirusem – dodał rzecznik MZ.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w związku z koronawirusem ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Termin ten używany jest w sytuacji ryzyka rozprzestrzeniania się choroby, co wymaga skoordynowanej reakcji państw. Polska wdrożyła standardy WHO na długo przed ogłoszeniem stanu zagrożenia.