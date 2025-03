W sumie mają zwrócić blisko 90 milionów złotych

Adamiak o śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości Źródło: TVN24

Ministerstwo sprawiedliwości opublikowało w poniedziałek komunikat, w którym poinformowano, że minister Adam Bodnar wezwał osiem organizacji do zwrotu prawie 90 mln złotych "nienależnie pobranych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości". Wśród tych organizacji znalazły się m.in. Fundacja Profeto i Stowarzyszenie Fidei Defensor.

Ministerstwo przekazało również, że "szczegółowa kontrola wykazała, że środki były przyznane przez poprzednie kierownictwo resortu w sposób niezgodny z wymaganymi kryteriami lub zostały przeznaczone na cele sprzeczne z założeniami Funduszu".

Komunikat ministerstwa sprawiedliwości

W komunikacie ministerstwa czytamy, że "poprzednie władze MS przyznały im pieniądze, choć nie spełniały one wymaganych kryteriów bądź miały być przeznaczone na cele odmienne od tych, które finansować miał Fundusz".

Resort przekazał, że wezwania od ministra Bodnara zostały skierowane m.in. do: Fundacji Profeto, w przypadku której zwrot ma wynosić ponad 66 mln zł, Fundacji Mocni w Duchu, od której żąda się zwrotu 9 mln zł, czy Stowarzyszenia Fidei Defensor, od której minister domaga się zwrotu ponad 3,8 mln złotych.

Pozostałe organizacje to: Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym i Prewencji Przestępczości, Fundacja Instytut Praworządności, Fundacja św. Benedykta, Fundacja RTCK - Rób To Co Kochasz i Fundacja Instytut Suwerenności i Dziedzictwa w Europie. W przypadku każdej minister domaga się zwrotu od ok. 600 tys. złotych do ok. 2,7 mln złotych.

15 dni na zwrot na rachunek Funduszu Sprawiedliwości

"Wysokość kwoty do zwrotu została ustalona na podstawie drobiazgowej analizy dokumentacji, sprawozdań, wyciągów bankowych, a także protokołów rozliczenia dotacji. Kontrola służyła weryfikacji czy i na jaką dokładnie skalę budżet Funduszu Sprawiedliwości w ubiegłych latach był realizowany niezgodnie z procedurami" - przekazało ministerstwo.

Resort poinformował również, że "podmioty mają zwrócić pieniądze na rachunek Funduszu Sprawiedliwości w ciągu 15 dni od otrzymania wezwania do zapłaty", uzasadniając, że "zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kontrola stanowi formalną podstawę do ubiegania się o zwrot nienależnych środków publicznych, a w przypadku jego braku do dochodzenia należności na drodze prawnej".