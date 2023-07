Terlecki o słowach Tuska: oszustwo. Kierwiński: obnażył hipokryzję PiS

Przecież oszukują, jak mogą - powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, odnosząc się do słów unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Ylvy Johansson, która mówiła, że nie ma przymusu relokacji migrantów. Wicemarszałek Sejmu odniósł się też do nagrania lidera PO Donalda Tuska o kwestii migrantów. - W rzeczywistości Platforma Obywatelska wykona to, co zrobi Unia Europejska, czyli nakaże nam przyjęcie imigrantów - stwierdził. Zdaniem Marcina Kierwińskiego (Koalicja Obywatelska) "Donald Tusk obnażył hipokryzję PiS, bo ten szczuje na uchodźców".