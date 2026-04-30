Polska Matura 2026. Kiedy jaki egzamin?

Kluczowe fakty: Matury 2026 rozpoczną się 4 maja egzaminem z języka polskiego.

Potrwają do 30 maja, a między 1 a 16 czerwca CKE wyznaczyła terminy dodatkowe. Wyniki tegorocznych zmagań maturzyści poznają 8 lipca.

W 2026 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach, tj. w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Zdecydowana większość maturzystów przystąpi do egzaminów w pierwszej z nich.

Wśród obowiązkowych przedmiotów, do których będą musieli przystąpić maturzyści, są język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Oprócz tego każdy z maturzystów musi przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Pierwszy z egzaminów rozpocznie się o godzinie 9.00 w poniedziałek 4 maja, tuż po długim majowym weekendzie.

Według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogółem w 2026 r. przeprowadzonych zostanie ok. 711 365 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 853 760 egzaminów w części pisemnej. Arkusze egzaminacyjne przeznaczone dla każdej z dwóch Formuł - 2023 i 2015 są wyraźnie oznaczone kolorami - te pierwsze mają elementy graficzne koloru fioletowego, drugie - pomarańczowego.

Czym się różnią? Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystąpi zdecydowana większość maturzystów, w tym m.in.: absolwenci liceów, techników czy szkół branżowych II stopnia, natomiast Formuła 2015 przeznaczona jest dla absolwentów wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy ukończyli naukę w krótszym czasie, tj. trzech lat w przypadku liceów i czterech w przypadku techników. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie CKE.

Harmonogram matur 2026. Egzaminy pisemne

4 maja, poniedziałek

godzina 9.00: język polski (poziom podstawowy)

5 maja, wtorek

godzina 9.00: matematyka (poziom podstawowy)

godzina 14.00: język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

6 maja, środa

godzina 9.00: języki obce nowożytne, poziom podstawowy: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński (jako język obcy), włoski

godzina 14.00: matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)

godzina 15:35 geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

7 maja, czwartek

godzina 9.00: język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

godzina 14.00: historia muzyki (poziom rozszerzony)

8 maja, piątek

godzina 9.00: biologia (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: filozofia (poziom rozszerzony)

11 maja, poniedziałek

godzina 9.00: matematyka (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

12 maja, wtorek

godzina 9.00: wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

13 maja, środa

godzina 9.00: chemia (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: historia sztuki (poziom rozszerzony)

14 maja, czwartek

godzina 9.00: informatyka (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: język ukraiński jako język obcy (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

15 maja, piątek

godzina 9.00: geografia (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

18 maja, poniedziałek

godzina 9.00: historia (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

19 maja, wtorek

godzina 9.00: fizyka (poziom rozszerzony)

godzina 14: język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

20 maja, środa

godzina 9: język polski (poziom rozszerzony)

godzina 14: język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

21 maja, czwartek

godz. 9.00: języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),

godz. 10:35: fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

godz. 12:10: biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

godz. 13:45: historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Harmonogram matur 2026. Egzaminy ustne

Egzaminy ustne z języka polskiego będą odbywały się w placówkach szkolnych przez 15 dni od 8 do 30 maja. Harmonogram jest ustalany przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Między 7 a 30 maja (z wyjątkiem 10 maja, 17 maja oraz 24 maja) odbędą się egzaminy ustne z języków: mniejszości narodowych, obcych nowożytnych, łemkowskiego i kaszubskiego, a terminy dla poszczególnych uczniów zostaną ustalone przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Matury 2026. Terminy dodatkowe, wyniki

Między 1 a 16 czerwca odbędą się egzaminy maturalne w terminie dodatkowym, z czego ustne zaplanowane są od 8 do 10 czerwca. Wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku.

Ci, którzy zdecydują się przystąpić do egzaminu poprawkowego, muszą zarezerwować sobie termin pod koniec sierpnia.

Część pisemna zaplanowana jest na poniedziałek 24 sierpnia 2026 r. na godz. 9.00. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) na wtorek, 25 sierpnia. Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2026 r.

