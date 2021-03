Morawiecki: Daniel Obajtek musiał nacisnąć na odcisk niejednej grupy interesów

W czwartek poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa przekazał, że otrzymał pismo od szefa resortu rolnictwa, z którego wynika, że oświadczenie majątkowe prezesa Orlenu Daniela Obajtka za 2016 rok, gdy był on prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie zostanie ujawnione, bo sam zainteresowany "się na to nie zgadza".

"Media w sposób skoordynowany prowadzą akcję niszczenia ludzi"

Jak mówił, jest przekonany, że to właśnie z tego powodu nastąpił atak na prezesa Orlenu. - Atak, który sięga do jakiejś bardzo dawnej przeszłości, co do której osoba nie może się w rzeczywistości w skuteczny sposób bronić - ocenił premier. - Ale wiemy, jak potężna jest siła mediów, które w sposób skoordynowany prowadzą akcję niszczenia ludzi - dodał.