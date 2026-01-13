Mastalerek o sporze w PiS. "Mam kolegów u harcerzy"

Mastalerek: mam kolegów u harcerzy Źródło: TVN24

Były szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy bliżej jest mu do frakcji maślarzy czy harcerzy w PiS. - Ja sercem bliżej prezydenta Dudy, najbliżej prezydenta Dudy (…) Jest byłym prezydentem, który ma wielkie osiągnięcia w polityce międzynarodowej, dzięki któremu Jarosław Kaczyński wrócił do władzy w 2015 roku - odpowiedział.

Piasecki dociekał. - Mam kolegów u harcerzy - przyznał w końcu Mastalerek.

- Nie chciałbym mu (Morawieckiemu) zaszkodzić - zaznaczył polityk, po czym przywołał postać Grzegorza Brauna i Konfederację. - Jeśli Prawo i Sprawiedliwość idzie w tę stronę, to nie jest najbardziej rozsądne, ponieważ daje tlen właśnie tym partiom - ocenił.

13 0730 piasecki gosc-0001 Źródło: TVN24

Media od wielu tygodni donoszą o podziałach wewnątrz partii Kaczyńskiego. Grupa harcerzy ma być związana z najbliższym otoczeniem byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z kolei maślarzy ma łączyć niechęć do tych pierwszych. O tym, kto jest kim, przeczytasz więcej tutaj.

"Chcą zaszkodzić Mateuszowi Morawieckiemu"

W ocenie gościa TVN24 "dziś PiS narzuca tematy, przy których jest skazany na porażkę z Konfederacją i Grzegorzem Braunem". - Dlaczego to robią? To jest bardzo proste i wszyscy przecież wiedzą. Dlatego, że chcą zaszkodzić Mateuszowi Morawieckiemu i pokazać: ale przecież on rządził siedem lat. Trzeba po pierwsze bronić swoich rządów, ośmiu lat rządów, a po drugie narzucać tematy, które są tematami z przyszłości i wiarygodnymi - komentował.

- Jak się będzie Jarosław Kaczyński ścigał z Grzegorzem Braunem, kto jest większym suwerennistą, to kto wygra? Kto jest bardziej wiarygodny? - sugerował Mastalerek.

Mastalerek: żeby cały świat kręcił się wokół Jarosława Kaczyńskiego, to już przesada

Były szef gabinetu prezydenta był też pytany o pozycję Kaczyńskiego w partii. Prowadzący przytoczył zdarzenie z grudnia, kiedy Morawiecki nie pojawił się na posiedzeniu w siedzibie w PiS. W tym czasie był na spotkaniu z wyborcami w Brzozowie w woj, podkarpackim.

- Prezes Kaczyński całą swoją karierę polityczną zawdzięcza swojemu bratu i jego popularności (…) to był moment przełomowy, wtedy, kiedy Lech Kaczyński zdobył tą popularność. Dzięki temu prezes Kaczyński ma wehikuł polityczny, czyli partię polityczną - mówił i podkreślił, że "dziś nie jest ani tak słaby, jak chcieliby widzieć jego wrogowie, ani tak mocny, jak widzą go jego akolici".

Przyznał, że nie rozmawiał z Morawieckim o wspomnianej sytuacji. - Nie znam jego intencji, natomiast miał umówione spotkanie z wyborcami. Miał do wyboru wyborców, którym obiecał: będę tam, albo podporządkowywać się jakimś tam rozkazom politycznym - ocenił.

Mastalerek zaznaczył, że postrzega to wydarzenie "nie jako to, czy posłuchałeś Jarosława Kaczyńskiego, czy nie, tylko czy szanujesz swoich wyborców, z którymi się umówiłeś, czy nie".

- Premier Morawiecki pokazał: umówiłem się z wyborcami na Podkarpaciu i tam byłem. W ogóle uważam, że to, żeby cały świat kręcił się wokół Jarosława Kaczyńskiego, to już przesada - podsumował polityk.

