Jak odbierana jest przyszła pierwsza dama? Wizerunek Marty Nawrockiej

Nawrocki: Polacy chcą brać odpowiedzialność za swoją przyszłość

Jak wynika z raportu Res Futura, internauci często porównują Martę Nawrocką do ideału kobiety reprezentującej państwo, skupiając się na jej stylu, wyglądzie i tym, czy pasuje do tej roli. Autorzy zauważyli, że to ubrania stały się narzędziem do oceny tego, czy Nawrocka jest odpowiednią osobą na stanowisko pierwszej damy.

"Mechanizm osądzania kobiet"

24 procent komentarzy mówi o przeszłości Nawrockiej. Wiele z nich to insynuacje lub ostre zarzuty dotyczące jej życia prywatnego i rodzinnego. Według autorów raportu to dowód na "głęboko zakorzeniony mechanizm osądzania kobiet przez pryzmat ich przeszłości".

17 procent komentarzy to porównania Nawrockiej do Jolanty Kwaśniewskiej, byłej pierwszej damy z lat 1995–2005. Jak wskazano, takie porównania mają na celu podkreślenie różnic i pokazanie, jak Marta Nawrocka wypada na tle swoich poprzedniczek - "przy czym porównanie najczęściej służy jej deprecjacji".

W 14 procent wpisów pojawia się temat roli kobiety i matki. Komentarze są mieszane - zarówno pozytywne, jak i negatywne - i dotyczą tego, jaka kobieta powinna reprezentować wartości rodzinne.

Marta Nawrocka

"Powolna degradacja"

Internauci reagują także na hejt skierowany w stronę Nawrockiej. 10 procent opinii to obrona przyszłej pierwszej damy. Część internautów zauważa, że jest traktowana niesprawiedliwie i broni jej, widząc w niej kobietę atakowaną bez powodu.

Raport pokazuje, że wobec Nawrockiej stosowany jest mechanizm "powolnej degradacji" - krytykuje się ją za drobne rzeczy, takie jak powtórzenie stroju czy niekorzystny gest. Internauci wykorzystują to, by podważyć jej kompetencje. Komentarze często są pełne ironii, agresji i memów.

Z drugiej strony, 8 procent komentarzy pozytywnych podkreśla, że Marta Nawrocka jest naturalna, prawdziwa i "nieprzekombinowana medialnie". 6 procent zwraca uwagę na jej oddanie rodzinie, 5 procent na autentyczność i własny styl, a 4 procent na to, że dobrze reprezentuje społeczeństwo.

Wizerunek Nawrockiej w przyszłości - przewidywania

Autorzy raportu przewidują, że mimo dużej krytyki, w ciągu 3-6 miesięcy może wzrosnąć społeczne poparcie dla Nawrockiej. Gdy temat jej ubioru się znudzi, ludzie mogą zacząć współczuć jej i postrzegać jako kobietę niesprawiedliwie ocenianą z powodu wyglądu.

"Społeczność internetowa - mimo swojej agresji - wykazuje tendencję do przesuwania się ku empatii, gdy atak trwa zbyt długo, staje się jednostronny lub zyskuje cechy prześladowcze" - napisano. Jeśli hejt na Nawrocką będzie się powtarzał, może to wzbudzić opór u neutralnych odbiorców, którzy zaczną widzieć w tym niesprawiedliwość i "bicie słabszego".

Raport sugeruje, że jeśli obecna sytuacja się utrzyma, Marta Nawrocka może z czasem stać się symbolem kobiety, która nie spełnia oczekiwań elit, ale za to reprezentuje dużą część społeczeństwa.

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura to fundacja zajmująca się badaniami i analizą mediów oraz bezpieczeństwa informacji w sieci. Przygotowuje raporty i komentarze dotyczące wpływu mediów cyfrowych na społeczeństwo.

