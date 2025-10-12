Logo strona główna
Polska

"Pokutno-dziękczynny" marsz PiS

Wiec PiS w Warszawie
Halicki: analiza i raport Komisji Europejskiej to podstawa do podjęcia decyzji w sprawie paktu migracyjnego
Źródło: TVN24
Sobotni marsz PiS był marszem pokutno-dziękczynnym - ocenił w "Kawie na ławę" w TVN24 Piotr Zgorzelski (PSL). Joanna Scheuring-Wielgus mówiła, że poruszany przez prawicę temat migracji to "bicie politycznej piany". - Jak obecny premier mówi coś o migracji, to od razu zapala się czerwona lampka - powiedział europoseł PiS Waldemar Buda

Donald Tusk odniósł się we wpisie w serwisie X do tematu relokacji migrantów w UE. - Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione - napisał na X premier. Polska, ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, ma zostać wyłączona z relokacji migrantów - podało wcześniej radio RMF FM. 

Pakt Migracyjny UE Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała we wrześniu 2020 roku. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku, przy czym Węgry i Polska głosowały przeciw.

Tusk o relokacji migrantów. "Załatwione"
Tusk o relokacji migrantów. "Załatwione"

Halicki: nie blokujcie

Europoseł KO Andrzej Halicki w "Kawie na ławę" w TVN24 pytany o to, na jakiej podstawie Tusk stwierdził, że w Polsce nie będzie relokacji migrantów, odparł: - Na podstawie analizy i raportu Komisji Europejskiej.

- To jest podstawa do tego, żeby kolegium, odbywające się w środę, przyjęło tę decyzję - powiedział Halicki, potwierdzając wcześniejsze informacje RMF FM.

Zaapelował także do parlamentarzystów PiS i Konfederacji. - Proszę, nie blokujcie Tarczy Wschód, nie blokujcie pieniędzy na infrastrukturę graniczną, nie blokujcie pieniędzy dla Frontexu - mówił. - Głosujcie za, bo znów będziecie przeciw, a później będziecie się tłumaczyć i organizować manifestacje - dodał, nawiązując do sobotniego marszu zwolenników PiS, którzy protestowali m.in. w sprawie migracji i umowy z Mercosur.

Tusk drwiąco do Kaczyńskiego. "Prezesie..."
Tusk drwiąco do Kaczyńskiego. "Prezesie..."

Scheuring-Wielgus: bicie politycznej piany

- To, że my w ogóle o tym rozmawiamy i prawica o tym mówi, to tylko dlatego, żeby bić polityczną pianę - skomentowała kwestię migracji Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica).

Scheuring-Wielgus zwróciła uwagę, że "Karol Nawrocki podczas całej kampanii wyborczej mówił: doprowadzę do tego, że Polska wyjdzie z paktu, zatrzymam pakt migracyjny w Polsce". - Ma jeszcze trzy miesiące na to, żeby to zrobić. Jeżeli tego nie zrobi, to będzie tak samo niesłowny, jak w momencie, kiedy mówił, że już pierwszego dnia złoży w Sejmie sześć ustaw - skomentowała.

Scheuring-Wielgus: temat migracji to bicie politycznej piany
Źródło: TVN24

Buda: jak Tusk mówi o migracji, to zapala się czerwona lampka

- Jak obecny premier mówi coś o migracji, to od razu zapala się czerwona lampka - mówił europoseł PiS Waldemar Buda. - Dzisiaj bazujemy na nieoficjalnej informacji niemieckiego radia (tak określił rozgłośnię RMF FM - red.) i korespondentki w Brukseli - powiedział. Halicki i Scheuring-Wielgus zwracali uwagę, że Tusk powoływał się na raport w tej sprawie.

- Dzisiaj możemy być zwolnieni od siedmiu tysięcy (migrantów - red.), a za rok będzie 15 (tysięcy) i z nawiązką przyjmiemy wszystkich - ocenił.

Buda: jak obecny premier mówi o migracji to zapala się czerwona lampka
Źródło: TVN24

Poboży: tweet Tuska to odpowiedź na list Nawrockiego

Prowadzący Konrad Piasecki przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki napisał list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym skomentował kwestię migracji.

Nawrocki pisze do Von der Leyen. "Uprzejmie informuję..."

Nawrocki pisze do Von der Leyen. "Uprzejmie informuję..."

List Nawrockiego "brany pod uwagę" w Brukseli. "Wspieramy Polskę"

List Nawrockiego "brany pod uwagę" w Brukseli. "Wspieramy Polskę"

Błażej Poboży z kancelarii prezydenta zapytany został o to, na jakiej podstawie prezydent napisał ten list. - Zgodnie z konstytucją (prezydent) może iy współprowadzi politykę zagraniczną razem z resortem spraw zagranicznych - wskazał.

Na pytanie o to, czy miał zgodę premiera na wysłanie listu, odparł, że "nie musiał mieć".

- List pana prezydenta Karola Nawrockiego wywarł tak ogromne wrażenie i miał tak duże znaczenie na rynku i wewnętrznym i zewnętrznym, że premier Donald Tusk, chcąc zminimalizować skutki tego mocnego uderzenia Karola Nawrockiego napisał tweeta w oparciu o niesprawdzoną, niepewną informację - skomentował.

Poboży: list Nawrockiego miał tak duże znaczenie, że Tusk napisał tweeta
Źródło: TVN24

Zgorzelski: pokutno-dziękczynny marsz PiS

Piotr Zgorzelski (PSL) nawiązując do sobotniego marszu zwolenników PiS, nazwał go marszem "pokutno-dziękczynnym".

- Pokutny po pierwsze dlatego, że bili się mocno w pierś za sprowadzenie rekordowej liczby imigrantów, (...) po drugie, że chcieli przeprosić obywateli za to, że ustami (byłego) ministra spraw zagranicznych, pana Czaputowicza, mówili, że trzeba umowę Mercosur z Polską jak najszybciej podpisać - mówił.

- A dziękczynny, rozumiem, za to, że dowiedzieli się, że jednak pomimo tego, że partaczyli to tyle lat, zapisy paktu migracyjnego dotyczące relokacji i kontrybucji Polski nie będą dotyczyć - kontynuował.

Zgorzelski: demonstracja PiS to "marsz pokutno-dziękczynny"
Źródło: TVN24

Tyszka: Polska powinna prowadzić własną politykę migracyjną

Stanisław Tyszka (Konfederacja) wskazał, że pakt migracyjny "polega na przeniesieniu kompetencji prowadzenia polityki migracyjnej na Unię Europejską z Polski". - Konfederacja stoi od zawsze na stanowisku, że to Polska powinna prowadzić własną politykę migracyjną - mówił.

- Za rządów Prawa i Sprawiedliwości nastąpił gigantyczny przełom, jeżeli chodzi o Polskę. My się nagle z państwa jednonarodowego staliśmy państwem wielonarodowym - ocenił.

Tyszka: Polska powinna prowadzić własną politykę migracyjną
Źródło: TVN24

Tyszka nawiązał także do kwestii Ukraińców w Polsce i świadczeń socjalnych. Powiedział, że "Konfederacja od zawsze stoi na stanowisku, że świadczenia socjalne, które same w sobie są problemem, powinny należeć tylko obywatelom Polski". 

OGLĄDAJ: Halicki: ani jeden imigrant relokowany do Polski nie będzie
Halicki: ani jeden imigrant relokowany do Polski nie będzie

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Joanna Scheuring-WielgusAndrzej HalickiPiotr ZgorzelskiWaldemar BudaKancelaria Prezydenta RPStanisław TyszkaMigracje
