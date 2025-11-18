"Każdy, kto dokona zamachu w Polsce, musi wiedzieć, że służby będą go ścigać do końca dni"

Biernacki o aktach dywersji: jak dotąd Rosjanie rekrutowali ludzi mieszkających na terenie Polski Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk we wtorek przedstawił w Sejmie informację na temat dywersji linii kolejowej między Warszawą i Lublinem. Poinformował, że służbom udało się ustalić sprawców i są nimi dwie osoby z ukraińskim obywatelstwem, które od dłuższego czasu współpracowały z rosyjskimi służbami. Podejrzani zbiegli na Białoruś.

Biernacki: polskie służby będą ścigać do końca jego dni

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek sejmowej komisji ds. służb specjalnych i m.in. były minister koordynator służb specjalnych Marek Biernacki w "Tak jest" podkreślił, że "każdy kto zaatakuje Polskę, kto dokona zamachu w Polsce, musi wiedzieć, że polskie służby będą go ścigać do końca jego dni".

- Nawet, jeśli uciekł na Białoruś. Z Białorusi nigdy nie będzie mógł wyjechać, tylko do Rosji, bo razem z nami będą go ścigać służby całego wolnego świata - dodał.

Zwrócił też uwagę, na to, że Rosja do tej pory rekrutowała dywersantów z pomocą m.in. komunikatorów jak Telegram, wśród ludzi mieszkających w Polsce. - Teraz mamy przypadek dosyć zaskakujący, że są to osoby, które do Polski trafiły przez Białoruś - stwierdził. Według Biernackiego wygląda na to, że osoby te przyjechały już do naszego kraju z zamiarem popełnienia aktów dywersji, ale posłowie będą to jeszcze weryfikować na komisji ds. służb specjalnych.

Były minister był też pytany, ilu rosyjskich agentów może obecnie działać na terenie Polski. Powiedział, że agenci FSB czy GRU zwykle nie biorą udziału w takich akcjach. Prowadzący program Marcin Zaborski zwrócił uwagę, że zatrzymanych jest 55 osób, a aresztowanych 23, które współpracowały ze służbami Rosji. O tych osobach Biernacki powiedział, że - z tego co wie - "nie były to osoby, które były łączone przedtem z rosyjskimi służbami specjalnymi".

