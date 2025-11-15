Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Romanowski bez paszportów. Być może "to samo czeka Ziobrę"

Marcin Romanowski
Żurek: Ziobro musi brać to pod uwagę, że może przyjść taki moment, kiedy będzie musiał opuścić Węgry
Źródło: TVN24
Prokuratura unieważniła paszporty ściganego europejskim nakazem aresztowania posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego - poinformowała "Rzeczpospolita". Ma mu to uniemożliwić ucieczkę poza strefę Schengen.

"Po ucieczce Romanowskiego z kraju prokuratura wystąpiła o unieważnienie dwóch jego paszportów do organów je wydających – MSZ i MSWiA. Jeden to paszport dyplomatyczny, który Romanowski posiadał jako wiceminister sprawiedliwości, z kolei drugi to 'cywilny'" - podała gazeta.

"Rzeczpospolita" dodała, że "taki sam los czeka Zbigniewa Ziobrę", jeśli i on zdecyduje się na azyl polityczny na Węgrzech.

Romanowski "zachęca" Ziobrę. W sprawie azylu na Węgrzech
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Romanowski "zachęca" Ziobrę. W sprawie azylu na Węgrzech

Informację tę potwierdził prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. "Powodem unieważnienia paszportu był wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo, złożony na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 11 ustawy o dokumentach paszportowych (...). Była potrzeba zabezpieczenia dalszego toku postępowania, w szczególności poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie dalszej ucieczki podejrzanego Marcina Romanowskiego przy użyciu tego dokumentu, w tym uniemożliwienie opuszczenia strefy Schengen" – tłumaczył dla "Rzeczpospolitej".

Romanowski wystąpił o Genewski Dokument Podróży

Romanowski w rozmowie z "Rz" potwierdził, że oba jego paszporty zostały unieważnione. Wystąpił o Genewski Dokument Podróży (GDP).

GDP to wydawany na podstawie Konwencji Genewskiej dokument pełniący funkcję paszportu. Na ogół wydawany jest uchodźcom, lub osobom bezpaństwowym, umożliwiając im uregulowanie podróży międzynarodowych. Podobnie jak paszport, lecz z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń ułatwia otrzymywanie wiz oraz stanowi międzynarodowo uznawany dokument tożsamości – czytamy na stronie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).

Marcin Romanowski
Marcin Romanowski
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Romanowski - poseł PiS, były zastępca Zbigniewa Ziobry w resorcie sprawiedliwości i również podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - jest ścigany europejskim nakazem aresztowania (ENA). Przebywa od prawie roku na Węgrzech, gdzie od władz tego państwa uzyskał ochronę i może się swobodnie poruszać po kraju.

Tymczasem były minister sprawiedliwości, poseł PiS, Zbigniew Ziobro nie zostanie przesłuchany ani na Węgrzech, ani w Brukseli, ponieważ prokurator odrzucił jego propozycję w tej sprawie.

Chce on postawić Ziobrze 26 zarzutów za domniemane nadużycia w rozdzielaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator domaga się dla Ziobry tymczasowego aresztu, który pozwoli mu wystąpić z listem gończym za nim. O areszcie ma zdecydować sąd.

Sikorski o paszporcie dyplomatycznym "męczennika od defraudacji"  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski o paszporcie dyplomatycznym "męczennika od defraudacji"  

Sprawa "paszportu męczennika" powraca

To nie pierwszy raz, gdy poruszana jest kwestia paszportu Marcina Romanowskiego. W ubiegłym roku o miejscu przechowywania jego paszportu dyplomatycznego informował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Paszport dyplomatyczny męczennika od defraudowania publicznych pieniędzy przeznaczonych dla ofiar przestępstw znajduje się w depozycie MSZ" – napisał 14 grudnia na platformie X szef MSZ.

OGLĄDAJ: Cztery najgłośniejsze afery, "czasu coraz mniej"
pc

Cztery najgłośniejsze afery, "czasu coraz mniej"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/lulu, adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Marcin RomanowskiZbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościPrawo i SprawiedliwośćProkuraturaMinisterstwo Spraw ZagranicznychMSWiA
Czytaj także:
Wizualizacje nowego budynku UW na Powiślu
Nowy budynek uniwersytetu wcisną między Wisłostradę a zabytkowe łaźnie
Piotr Bakalarski
Skutki burzy Claudia
Tysiące osób bez prądu, zalane miasto. Krajobraz po Claudii
METEO
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
"Przepięknie brzmi". Polonista o swoim faworycie na Młodzieżowe Słowo Roku
Polska
imageTitle
Najdziwniejsza pomeczowa "konferencja prasowa" w historii? "Surrealistyczna scena"
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim
Liban zamiast Ukrainy. Decyzja Węgier
Świat
Krajowy Plan Odbudowy
Jest unijne porozumienie w sprawie budżetu
BIZNES
imageTitle
Wielki sukces. Polak mistrzem świata w strzelectwie
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz na kongresie PSL
Kosiniak-Kamysz: przygotowujemy się do startu w wyborach jako PSL
Polska
Słowenia, ulica, samochody
Tu zimowe opony są już obowiązkowe
BIZNES
Cztery budynki powstają na skraju polany Biały Potok w Witowie
Góral z USA zabudowuje polanę u stóp Tatr. "Jedna wielka samowola"
Bartłomiej Plewnia
Tragiczny wypadek na DK 62 w powiecie radziejowskim
Zderzyła się z tirem, zginęła. Pasażerowie ranni
Kujawsko-Pomorskie
Andromeda i Przyjaciele
Polak znów doceniony przez NASA
METEO
imageTitle
Znakomity występ Polaka na start Pucharu Świata. "Jestem bardzo zaskoczony"
EUROSPORT
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Pędził w obszarze zabudowanym. "Mam dobry samochód, to jadę"
WARSZAWA
imageTitle
"Prawdziwy cios", "niezasłużona porażka". Młodzi Polacy utarli nosa Włochom
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "próbuje odwrócić uwagę"
Świat
Kierowca miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie
Kierowca tira dmuchnął w alkomat i nagle zrobił się agresywny
Poznań
Szczęśliwy finał poszukiwań 82-latki
82-latka wyszła nad ranem, odnaleźli ją na bagnach
Łódź
Capture Bag do łapania asteroid firmy TransAstra
Opracowali worek na asteroidy. "To doprowadzi do gorączki złota w kosmosie"
METEO
KADR NA KINO
Wraca kultowa seria, hollywoodzki gwiazdor w filmie o Janie Pawle II, debiut Adele
KADR NA KINO
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". Policja bada wpis
WARSZAWA
Kamienica przy Nowym Świecie 25 przed remontem i po nim
Pewien Włoch kupił tę kamienicę córce. Była tu słynna kawiarnia Italia
WARSZAWA
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
"Znaleźliśmy kolejne trzy ciała"
METEO
Bela Kiss i śledztwo w jego sprawie
"Szły jak na lep na jego czułe słówka". Ciała 24 kobiet w beczkach
Tamara Barriga
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców. "Nie ma już przestrzeni do dalszych obniżek"
BIZNES
imageTitle
Kamiński chwali współpracę z kapitanem. "Super się uzupełniamy"
EUROSPORT
"Dzień bez kalendarza", wystawa w Zodiaku
Ostatnie zdjęcia wybitnego fotografa. Pierwsza wystawa po śmierci
WARSZAWA
imageTitle
Marginalna rola Sochana i kolejna porażka Spurs. Rekordowy Curry
Najnowsze
Indyjskie jednostki paramilitarne w pobliżu komisariatu policji w Srinagarze
Wybuch na komisariacie. Dziewięć osób nie żyje
Świat
Zbigniew Ziobro
"Kogoś trzeba poświęcić. Ziobro nigdy nie był w PiS-ie"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica