Romanowski bez paszportów. Być może "to samo czeka Ziobrę"

"Po ucieczce Romanowskiego z kraju prokuratura wystąpiła o unieważnienie dwóch jego paszportów do organów je wydających – MSZ i MSWiA. Jeden to paszport dyplomatyczny, który Romanowski posiadał jako wiceminister sprawiedliwości, z kolei drugi to 'cywilny'" - podała gazeta.

"Rzeczpospolita" dodała, że "taki sam los czeka Zbigniewa Ziobrę", jeśli i on zdecyduje się na azyl polityczny na Węgrzech.

Informację tę potwierdził prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. "Powodem unieważnienia paszportu był wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo, złożony na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 11 ustawy o dokumentach paszportowych (...). Była potrzeba zabezpieczenia dalszego toku postępowania, w szczególności poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie dalszej ucieczki podejrzanego Marcina Romanowskiego przy użyciu tego dokumentu, w tym uniemożliwienie opuszczenia strefy Schengen" – tłumaczył dla "Rzeczpospolitej".

Romanowski wystąpił o Genewski Dokument Podróży

Romanowski w rozmowie z "Rz" potwierdził, że oba jego paszporty zostały unieważnione. Wystąpił o Genewski Dokument Podróży (GDP).

GDP to wydawany na podstawie Konwencji Genewskiej dokument pełniący funkcję paszportu. Na ogół wydawany jest uchodźcom, lub osobom bezpaństwowym, umożliwiając im uregulowanie podróży międzynarodowych. Podobnie jak paszport, lecz z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń ułatwia otrzymywanie wiz oraz stanowi międzynarodowo uznawany dokument tożsamości – czytamy na stronie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).

Romanowski - poseł PiS, były zastępca Zbigniewa Ziobry w resorcie sprawiedliwości i również podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - jest ścigany europejskim nakazem aresztowania (ENA). Przebywa od prawie roku na Węgrzech, gdzie od władz tego państwa uzyskał ochronę i może się swobodnie poruszać po kraju.

Tymczasem były minister sprawiedliwości, poseł PiS, Zbigniew Ziobro nie zostanie przesłuchany ani na Węgrzech, ani w Brukseli, ponieważ prokurator odrzucił jego propozycję w tej sprawie.

Chce on postawić Ziobrze 26 zarzutów za domniemane nadużycia w rozdzielaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator domaga się dla Ziobry tymczasowego aresztu, który pozwoli mu wystąpić z listem gończym za nim. O areszcie ma zdecydować sąd.

Sprawa "paszportu męczennika" powraca

To nie pierwszy raz, gdy poruszana jest kwestia paszportu Marcina Romanowskiego. W ubiegłym roku o miejscu przechowywania jego paszportu dyplomatycznego informował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Paszport dyplomatyczny męczennika od defraudowania publicznych pieniędzy przeznaczonych dla ofiar przestępstw znajduje się w depozycie MSZ" – napisał 14 grudnia na platformie X szef MSZ.

