Romanowski na wolności i co dalej? Tłumaczy sędzia Morawiec

Prokuratura sformułowała wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, polityka Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego 11 zarzutów, w tym między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W poniedziałek doszło do jego zatrzymania, we wtorek był wniosek o areszt. Do aresztu jednak nie trafił . - Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o moje tymczasowe aresztowanie w związku z faktem, że jako członkowi Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przysługuje mi immunitet - powiedział w nocy z wtorku na środę Romanowski.

Sędzia Morawiec: przepisy prawa europejskiego są nieostre w tym zakresie

Sprawę komentowała w środę we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis" Beata Morawiec. Jak mówiła, immunitet poselski Romanowskiego został skutecznie uchylony przez polski parlament, natomiast "pozostaje problem immunitetu międzynarodowego". - Pojawia się naprawdę poważny dysonans pomiędzy tym, co czytamy literalnie w przepisach ustawy, która ustanawia ten immunitet, a interpretacją tych przepisów. Tutaj jest największy problem, który pozwolił na to, co się stało, mianowicie na to, że sąd doszedł do wniosku, że są wątpliwości, które nie pozwalają na zastosowanie w stosunku do posła Romanowskiego tymczasowego aresztowania do czasu rozstrzygnięcia problemu immunitetowego - dodała.