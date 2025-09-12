Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Przydacz: być może są i takie drony, które przyleciały nieco przypadkowo

Marcin Przydacz
Przydacz o słowach Trumpa w sprawie rosyjskich dronów w Polsce
Źródło: Radio Zet
Trzeba sprawdzić, czy wszystkie z tych kilkunastu dronów, które dotarły, rzeczywiście były wysłane przez Rosję. Być może tam również są i takie, które przyleciały nieco przypadkowo - mówił w Radiu Zet prezydencki minister do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz. Komentował wypowiedź prezydenta Donalda Tumpa w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Marcin Przydacz mówiąc w piątek w Radiu Zet o wnioskach z czwartkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony, powiedział, że "wszystkie siły polityczne - i strona rządowa, i strona prezydencka, ma podobny ogląd sytuacji". - Jasnym jest w oparciu o te informacje, które pozyskaliśmy, że te drony, które przekroczyły polską granicę, wtargnęły, to były drony rosyjskie, wystrzelone z terytorium Rosji - dodał.

Pokreślił, że "trzeba tutaj przeciwdziałać operacji dezinformacyjnej, która jest prowadzona". - Według naszych informacji zdaje się, że (granicę - red.) przekroczyło 21 dronów - powiedział prezydencki minister do spraw międzynarodowych. Mówił, że niektóre drony wlatywały, były kilkanaście sekund w polskiej przestrzeni powietrznej i wracały.

Przydacz: przysłuchiwałem się rozmowie Nawrockiego z Trumpem

Przydacz został zapytany o słowa prezydenta USA. Donald Trump pytany o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, ocenił, że "to mogła być pomyłka". - Niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z całą tą sytuacją, ale mam nadzieję, że to się skończy - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce

Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce

"Nie", "też byśmy chcieli". Tusk i Sikorski odpowiadają Trumpowi

"Nie", "też byśmy chcieli". Tusk i Sikorski odpowiadają Trumpowi

- Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim i nasz pan prezydent przedstawił pełnię informacji, jakie Polska, polskie służby posiadają. Przysłuchiwałem się tej rozmowie i słyszałem z ust samego prezydenta Trumpa mówiącego, że jeśli coś wtargnęło na terytorium Polski, stanowiło zagrożenie, należało to neutralizować i to jest absolutnie zrozumiałe i tak trzeba było zrobić - mówił Przydacz.

Na pytanie, jak prezydent USA może powiedzieć, że to jest pomyłka, odpał, że "nie jest rzecznikiem prezydenta Donalda Trumpa". - Mówię to, co sam słyszałem - dodał.

Przydacz: trzeba sprawdzić, czy wszystkie z tych dronów były wysłane przez Rosję

Prezydencki minister był dopytywany, czy to nie jest rozczarowujące. - Jeśli chodzi o ocenę tej sytuacji, wielu obserwatorów, polityków, także i ważnych ekspertów w pierwszych godzinach zakładało, że być może to są te drony, które zostały elektronicznie ogłuszone przez stronę ukraińską i dlatego przekroczyły polską granicę. Tak bywało wcześniej. Trzeba też sprawdzić, czy wszystkie z tych kilkunastu dronów, które dotarły, rzeczywiście były wysłane przez Rosję. Być może tam również są i takie, które przyleciały nieco przypadkowo - powiedział.

- Ale to nie zmienia naszej oceny. To był element działania w ramach wojny hybrydowej, którą prowadzi Rosja wobec NATO - zaznaczył Przydacz i dodał, że "każda inna opinia nie jest opinią zgodną z faktami i zgodną także z naszą analizą".

Dopytywany, czy nie jest rozczarowany, że nie było ostrzejszej reakcji w tej sprawie, powiedział, że "jesteśmy bliskim sojusznikiem, jesteśmy wszyscy tak naprawdę związani sojuszem, artykułem 5, Traktatem Północnoatlantyckim". - Dla mnie najważniejsze jest to, co pan prezydent Trump powiedział bezpośrednio prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Cała reszta komunikatów publicznych może być też przedmiotem pewnych sygnałów i jakiejś gotowości negocjacyjnej - oznajmił.

Przypomniał, że "trwają rozmowy, trwają negocjacje pomiędzy Ukrainą, Rosją a Stanami Zjednoczonymi", więc, jak dodał, "można na to spojrzeć też przez pryzmat tych sygnałów". - Dla nas, dla Polski, sprawa jest absolutnie jasna. Takie też stanowisko przedstawiliśmy Amerykanom - doda.

Szef BBN: antypolska akcja zintegrowała polską scenę polityczną

W czwartek po zakończeniu posiedzenia RBN Przydacz podkreślił, że drony, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną pochodziły z Rosji, nawet jeżeli przekraczały granicę Polski z Białorusią i Ukrainą. - To był bardzo poważny incydent zagrażający bezpieczeństwu Polski. Wywołał także duże reperkusje i zainteresowanie międzynarodowe. Wielu sojuszników, wielu partnerów z Unii Europejskiej, sojuszników z NATO wyrażało głębokie zainteresowanie i zaniepokojenie tą sytuacją - mówił. Zaznaczył też, że Wojsko Polskie "podjęło odpowiednie działania w celu neutralizacji tego zagrożenia".

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz mówił, że "Federacja Rosyjska jest największym wrogiem Polski i jedyny pozytyw, który z tego płynie to paradoksalnie to, że ta antypolska akcja (...) w jakiś sposób zintegrowała polską scenę polityczną".

Cenckiewicz dodał, że toczone spory w obliczu nalotu dronów "w zasadzie ustały". - Główne ośrodki władzy w Polsce rozmawiają ze sobą w jeszcze lepszej atmosferze w obliczu tych wszystkich zagrożeń - zapewnił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szef BBN o "jedynym pozytywie" po nalocie dronów z Rosji

Szef BBN o "jedynym pozytywie" po nalocie dronów z Rosji

Tusk o tym, co powiedział Nawrockiemu. "Z zadowoleniem przyjąłem identyczną deklarację"

Tusk o tym, co powiedział Nawrockiemu. "Z zadowoleniem przyjąłem identyczną deklarację"

OGLĄDAJ: Prezydent po ataku rosyjskich dronów: procedury zadziałały, zdaliśmy test
pc

Prezydent po ataku rosyjskich dronów: procedury zadziałały, zdaliśmy test

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ft

Źródło: Radio Zet, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Marcin PrzydaczKancelaria Prezydenta RPKarol NawrockiWojsko PolskieDonald TrumpUSA
Czytaj także:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Proces 60 pseudokibiców
W krwawej bijatyce zginął 40-latek. 60 pseudokibiców na ławie oskarżonych
Katowice
imageTitle
Statystyk kadry ostrzega przed meczem z Rumunią
EUROSPORT
imageTitle
"Gang Łysego" u Kwiatkowskiego. Koledzy poszli śladem Polaka
EUROSPORT
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu
WARSZAWA
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Trzy stacje pierwszej linii metra były wyłączone z ruchu. Powodem zadymienie po awarii pociągu
WARSZAWA
Początek ćwiczeń zachodnich ZAPAD
Ruszyły ćwiczenia Zapad-2025
Świat
Silne opady deszczu
Burze i ulewy. Czekają nas dni z trudną pogodą
METEO
Władimir Putin i Donald Trump
Sikorski: miały być sankcje, zamiast tego dostaliśmy Alaskę
Najnowsze
shutterstock_2512662589
Nawet 5 tysięcy złotych kary za zbieranie grzybów
BIZNES
GettyImages-520021188
Wczoraj uwolniony i wczoraj "zabrany przez zamaskowanych ludzi"
Świat
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
METEO
Donald Tusk z Radosławem Sikorskim
"Nie", "też byśmy chcieli". Tusk i Sikorski odpowiadają Trumpowi
Polska
Marcin Bosacki
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. W imieniu Polski będzie przemawiał Marcin Bosacki
Polska
shutterstock_2648582793
"Podwyższony poziom promieniowania". Duża sieć apeluje do klientów
BIZNES
Komisja Europejska
Nie będzie minuty ciszy w europarlamencie po śmierci Kirka. Odrzucony wniosek
Świat
Uczestnicy Nightskating Warszawa
Drifty na Narodowym. Ulice przejmą rolkarze, motocykliści i biegacze
WARSZAWA
imageTitle
Poważna choroba byłego koszykarza. "Wsparcie i modlitwy"
EUROSPORT
W dom uderzył wojskowy obiekt latający
"Gdyby stało się to wcześniej, to by mnie nie było". Wojskowy obiekt uderzył w ich dom
Lublin
biuro, biura, budynek
Skrócony czas pracy. "Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania"
BIZNES
imageTitle
Zaskakująca akcja i "najdziwniejsza bramka"
EUROSPORT
1 na 1
Dziemianowicz-Bąk: kwestie bezpieczeństwa muszą nas jednoczyć
Polska
PSL chce zmian w prawie wyborczym (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie kadencje i koniec. Chcą to zmienić
Tomasz Mikulicz
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
METEO
imageTitle
"Najstarsi górale nie przewidzieli takiego wyniku w Kielcach"
EUROSPORT
Zakole Sanu w Lesku
Jest dziko i zielono, ma być lunapark. "Chyba bym osiwiał"
Tomasz Słomczyński, Martyna Sokołowska
shutterstock_2315164193
Rekord na Wall Street
BIZNES
Victoria, bohaterka reportażu "Ja was zaskarżę"
Po historii 17-letniej Victorii Ministerstwo Sprawiedliwości precyzuje przepisy. Dziś pierwsze czytanie nowelizacji 
Szymon Żyśko
48 min
pc
Zarabiają na hejcie? "Cenę płacą mniejszości"
Czas przyszły
imageTitle
Niedawno pokonała Świątek, musiała się wycofać
EUROSPORT
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica