Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To uderza w autorytet służb". Kierwiński apeluje do posłanki i wiceministry

Granica polsko-białoruska w okolicach Białowieży
Podlaskie. W dniach 23-24 sierpnia doszło do 810 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy
Źródło: Podlaski Oddział SG
Szef MSWiA Marcin Kierwiński zaapelował do posłanki Klaudii Jachiry oraz wiceministry klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej o wycofanie oskarżenia przeciwko policjantowi, który w 2022 roku odmówił im wjazdu do strefy zamkniętej przy granicy z Białorusią. Według Kierwińskiego działał on "zgodnie z prawem", a oskarżenie "uderza w autorytet służb mundurowych".

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał na X, że jako szef resortu "zdecydował się zaapelować do posłanek Klaudii Jachiry i Urszuli Zielińskiej o wycofanie oskarżenia przeciwko podinsp. Tomaszowi Waszczukowi".

"Kontynuowanie oskarżeń wobec funkcjonariusza, który działał zgodnie z prawem, uderza w autorytet służb mundurowych" - dodał.

Posłanki nie zostały wpuszczone do strefy zamkniętej

Sprawa sięga lutego 2022 roku, gdy policjant odmówił posłankom wjazdu do Białowieży, do strefy zamkniętej przy granicy polsko-białoruskiej. Po odmowie Jachira (obecnie zawieszona w prawach członkini klubu KO) oraz Zielińska (obecnie wiceministra klimatu i środowiska, KO) złożyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza.

Wówczas (w okresie od 1 grudnia 2021 roku do 1 marca 2022 roku) na określonym obszarze przy granicy z Białorusią obowiązywał zakaz przebywania, który nie dotyczył m.in. mieszkańców czy miejscowych przedsiębiorców. Komendant placówki Straży Granicznej mógł na czas określony i na określonych zasadach zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób.

Policja wyjaśniała wtedy, że na punkcie blokadowym byli zarówno jej funkcjonariusze, jak i funkcjonariuszka Straży Granicznej, która potwierdziła, że polityczki nie posiadały zgody na wjazd do tej strefy. W związku z tym nie zostały wpuszczone.

Wycofane zarzuty, ale posłanki "będą same oskarżać"

Sprawa znalazła się na ścieżce prawnej. Prokuratura na wstępnym etapie postępowania 12 kwietnia 2022 roku wydała decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa. Zażalenie złożył wtedy pełnomocnik pokrzywdzonych, czyli posłanek. Sąd po rozpoznaniu uchylił decyzję prokuratora i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia.

W kwietniu 2024 roku Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej skierowała do sądu w Hajnówce akt oskarżenia, a następnie sprawa została przekazana do warszawskiego sądu rejonowego. Funkcjonariusz został oskarżony o przekroczenie uprawnień.

W lipcu tego roku nastąpił zwrot. Prokuratura wycofała akt oskarżenia przeciwko policjantowi. Po analizie stwierdzono, iż został on skierowany "niezasadnie".

Mecenas Bartosz Lewandowski, który jest pełnomocnikiem policjanta, przekazał 11 października na X, że posłanki "nie zgodziły się na umorzenie postępowania w związku z cofnięciem przez prokuraturę aktu oskarżenia wobec podinspektora Tomasza Waszczuka". Dodał, że "posłanki będą same oskarżać" funkcjonariusza o czyn z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego.

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 231, par. 1, Kodeks karny
[Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza] 

Jak podał Onet, sąd w Warszawie ponownie zajmie się sprawą 12 grudnia 2025 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: tvn24.pl, Onet

Źródło zdjęcia głównego: Maciej Łuczniewski/NurPhoto via Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
Marcin KierwińskiMSWiAPolicjaBiałoruśKryzys na granicy polsko-białoruskiej
Czytaj także:
imageTitle
Nie żyje "legenda i inspiracja wszystkich alpinistów". Ponad 70 lat temu dokonał cudu
Najnowsze
Trump i Putin podczas szczytu na Alasce
Biały Dom potwierdza doniesienia na temat Trumpa i Putina
motyka
"Koło zamachowe dla potężnego sektora polskiej gospodarki". Minister komentuje
BIZNES
Ukraińskie dzieci
FAŁSZMniej ukraińskich uczniów przez zmiany w 800 plus? Podwójna manipulacja
Zuzanna Karczewska
Jacek Majchrowski
Korupcja w krakowskim urzędzie. Są decyzje prokuratury
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
25 lat i koniec kariery legendy igrzysk
EUROSPORT
Mężczyzna został przewieziony do prokuratury w czwartek około godziny 16
25-latek w prokuraturze. Ma usłyszeć zarzuty po potrójnym zabójstwie
Kraków
Deszcz ze śniegiem
Wielki wir niżowy przyniesie deszcz ze śniegiem i śnieg
METEO
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
"To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki"
Piotr Bakalarski
Zajeżdżał drogę, wyprzedzał, nagle hamował
Kierowca zajeżdżał drogę, wyprzedzał, nagle hamował
Wrocław
shutterstock_2599842065
Spór o fabrykę aut. Władze postawiły ultimatum
BIZNES
imageTitle
Do trzech razy sztuka. Kowalski na szczęście się wyłamał
EUROSPORT
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Kilkuletnie dzieci z kontem na TikToku? Ekspert wyjaśnia, czym to grozi
Anna Bielecka
Remont torowiska w Warszawie
Weekendowe remonty torów w dwóch dzielnicach. Objazdy i zmiany w ruchu
WARSZAWA
Wodociągi Warszawskie przedłużają abolicję (zdjęcie ilustracyjne)
13 miejscowości bez wody zdatnej do picia 
Wrocław
Polscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne)
Dziennikarze dostali "tajne wojskowe dokumenty". "Wygląda na prowokację"
Polska
shutterstock_2550688953
Cesarskie cięcie skutkuje zaburzeniami snu. Nowe badanie
Zdrowie
imageTitle
Najlepsi siatkarze świata zagrają w Gdańsku
EUROSPORT
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
"Dlaczego jesteście zaskoczeni?". Trump wyjawia nowe plany
Zatrzymany nauczyciel
Nauczyciel dotykał i podglądał dziewczynki. Usłyszał wyrok
Rzeszów
Skutki burzy w Malezji
Przestawiła samochód. Chwilę później spadło na niego drzewo
METEO
imageTitle
Mama na stoku. Aleksandra Król-Walas żyje marzeniem o medalu olimpijskim
EUROSPORT
Ta ruina to "dwór rodzinny Chopina"?
Ta ruina to "dwór rodzinny Chopina"? Oto jego historia
Gabriela Sieczkowska
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński
Akt oskarżenia przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi
Polska
Yang (Jack) Gao i publiczność podczas Konkursu Chopinowskiego
"Ma się wrażenie, że znaleźliśmy się w szpitalu pulmonologicznym"
WARSZAWA
Urząd Imigracji i Punktów Kontrolnych
Złapał je wszystkie. 25-latek ma problemy przez kolekcję Pokémonów
Ciekawostki
Wojsko
Przygotowania do wojny? Tak Unia Europejska się zbroi
shutterstock_2355405907
Akcje polskiego giganta mocno w dół. Firma odpiera zarzuty
BIZNES
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
"Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca. Dziś sytuacja się odwróciła"
BIZNES
38 min
pc
Z czym mierzą się studenci? "Czujemy niepokój wcześniej niż inne pokolenia"
Debata TVN24+

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica