Polska

"Nie jest powiedziane, że to ostatnia głowa, która spadnie w tej sprawie"

Tusk w sejmie
Kierwiński: nie jest powiedziane, że w sprawie dotacji z KPO to jest ostatnia głowa, która spadnie
Źródło: TVN24
Donald Tusk traktuje odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy jako osobisty sukces i wiem, że w tej sprawie zachowa się bardzo twardo i zdecydowanie - zapewnił w "Faktach po Faktach" szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do możliwej reakcji premiera na doniesienia o kontrowersyjnych dotacjach.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w "Faktach po Faktach" w TVN24 odniósł się do sprawy możliwych nieprawidłowości w dotacjach z Krajowego Planu Odbudowy dla przedsiębiorców z branży hotelarsko-gastronomicznej. Jak informował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, z początkiem lipca ze stanowiska szefowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odwołana została Katarzyna Duber-Stachurska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaJan KunertGabriela Sieczkowska
Była szefowa PARP o "odpowiedzialności za KPO". Ministra reaguje

Była szefowa PARP o "odpowiedzialności za KPO". Ministra reaguje

Kierwiński o burzy w sprawie KPO. Tusk "zachowa się twardo i zdecydowanie"

Kierwiński zastrzegł, że czeka na wyniki zarządzonej kontroli w sprawie dotacji. - Z całą pewnością pani prezes (Dober-Stachurska) bierze odpowiedzialność za to, w jaki sposób były wydatkowane te pieniądze - dodał.

- Jeżeli mówi, że mogło dojść do jakichś nieprawidłowości, to dobrze, że jej głowa spadła, ale wcale nie jest powiedziane, że to jest ostatnia głowa, która spadnie w tej sprawie - stwierdził szef MSWiA. Uzupełnił, że nie ma na myśli konkretnej osoby i wskazał, że to premier Donald Tusk podejmuje ostateczne decyzje w tym zakresie.

- Wszyscy, którzy znają Donalda Tuska, wiedzą, że on w takich sprawach zachowuje się w sposób bardzo zdecydowany i bardzo twardy. To on osobiście odblokowywał te pieniądze. Pieniądze, które dla Polaków blokował PiS (...). Donald Tusk traktuje odblokowanie tych pieniędzy jako swój osobisty sukces i wiem, że w tej sprawie zachowa się bardzo twardo i zdecydowanie - mówił.

Donald Tusk zapowiada konsekwencje w sprawie KPO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Donald Tusk zapowiada konsekwencje w sprawie KPO

"Widzę bicie politycznej piany przez polityków PiS"

Szef MSWiA zwrócił też uwagę na "różne standardy reakcji rządu i samego Donalda Tuska" na nieprawidłowości "od tego, co widzieliśmy za rządów PiS-u". - Tam, jak była "Willa plus", Fundusz Sprawiedliwości, to było pójście w zaparte, (mówienie, że) wszystko jest dobrze. Prokuratura umarzała śledztwa, nie zajmowała się tym kompletnie - zaznaczył.

Według Kierwińskiego, z drugiej strony Tusk mówi, że "wszystko będzie sprawdzone, jeżeli ktoś złamał prawo, jeżeli ktoś zmarnotrawił te pieniądze, będzie musiał je zwrócić i odpowiedzieć".

Dopytywany o odpowiedzialność szefowej ministerstwa funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, gość TVN24 stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż "minister odpowiada za swój resort". - To jest naturalne, ale poniżej ministra są wiceministrowie, dyrektorzy. Też chciałbym wiedzieć, jaka jest skala tych nieprawidłowości, bo na razie widzę bicie politycznej piany, aby uderzać w Unię Europejską przez polityków PiS-u, aby obrzydzić Polakom KPO - dodał.

- Dziś krokodyle łzy wylewają ci, którzy bronili złodziejstwa w Funduszu Sprawiedliwości, w "Willi plus" i tysiącu innych PiS-owskich programów. To jest po prostu coś niesamowitego, jak oni są bezczelni, aroganccy - mówił Kierwiński.

Nawrocki "powinien pojechać z przekazem uzgodnionym z rządem"

Karol Nawrocki odbędzie 3 września wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Kierwiński podkreślił, że prezydent "przede wszystkim powinien pojechać z przekazem uzgodnionym z rządem, bo to rząd prowadzi politykę międzynarodową".

- Zakładam, że pan prezydent Nawrocki będzie rozmawiał o kwestiach bezpieczeństwa. Powinien bardzo twardo domagać się poszanowania prawa Ukrainy do samostanowienia. To po pierwsze. Druga sprawa (to) wzmocnienie flanki wschodniej NATO. To są te rzeczy najważniejsze - mówił.

Kierwiński2
Kierwiński o wizycie Nawrockiego w USA: powinien pojechać z przekazem uzgodnionym z rządem
Źródło: TVN24

- Tylko ja mam wrażenie, że cały czas pan prezydent Nawrocki i jego otoczenie mówi o tej wizycie, jakby to była taka dobra zabawa - dodał Kierwiński. Wskazał też, że przy tak "zasadniczych kwestiach, jak polskie bezpieczeństwo nie chodzi o to, żeby sobie wpijać szpilę". - To chodzi o to, żeby współpracować, bo to jest polska racja stanu - stwierdził.

"Prezydent ma teraz swój miesiąc miodowy"

Kierwiński nie zgodził się z oceną, że to prezydent Nawrocki "jest w ofensywie, a rząd w defensywie" w związku ze składanymi przez głowę państwa projektami ustaw. - Każdy z nas planuje swój budżet domowy i wie, że nie wszystko się da, że każdy z nas ma jakieś limity finansowe i także limity finansowe ma Polska - mówił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Projekty ustaw Nawrockiego "właściwie są bardziej ustawkami"

Projekty ustaw Nawrockiego "właściwie są bardziej ustawkami"

"Widać, że nikt tego nie policzył". Kosztowne pomysły Nawrockiego 

"Widać, że nikt tego nie policzył". Kosztowne pomysły Nawrockiego 

Arleta Zalewska

- Pan prezydent Nawrocki ma teraz swój miesiąc miodowy. Pewnie bardzo dużo z tego typu happeningów politycznych jest dobrze przyjmowanych, ale kiedyś przyjdzie "sprawdzam". Polacy będą oczekiwali od prezydenta poważnego podejścia i do kwestii bezpieczeństwa, i do kwestii polskiego budżetu - dodał szef MSWiA.

Autorka/Autor: sz/kg

Źródło: TVN214

Źródło zdjęcia głównego: PAP

TAGI:
Marcin KierwińskiMSWiAKPOMinisterstwo Funduszy i Polityki RegionalnejKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
