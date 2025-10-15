Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Kaczyński komentował sprawę Mejzy

Jarosław Kaczyński
Kaczyński pytany o konsekwencje dla Mejzy: to jest wykroczenie drogowe
Źródło: TVN24
Oni wszyscy nie powinni być w parlamencie - skwitował prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o polityczną przyszłość posła jego partii Łukasza Mejzy. Mejza został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości i zasłonił się immunitetem.

W poniedziałek na drodze ekspresowej S3, pomiędzy miejscowościami Gaworzyce a Radwanice, poseł PiS Łukasz Mejza jechał z prędkością 200 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Polityk został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi. Odmówił jednak przyjęcia mandatu, zasłaniając się immunitetem poselskim.

Mejza zatrzymany na drodze ekspresowej. Tłumaczy się i składa deklarację

Mejza zatrzymany na drodze ekspresowej. Tłumaczy się i składa deklarację

Wrocław
Konsekwencje dla Mejzy? Oświadczenie rzecznika PiS

Konsekwencje dla Mejzy? Oświadczenie rzecznika PiS

Kaczyński o Mejzie: jeśli ktoś sądzi, że będziemy wyrzucali z partii...

O to, jakie konsekwencje polityczne mogą spotkać posła PiS, pytany był Jarosław Kaczyński w Sejmie przez reporterów TVN24. Dopytywany przez Bartłomieja Ślaka o to, jaką granicę musi przekroczyć Mejza, aby spotkały go konsekwencje partyjne, Kaczyński odpowiedział jedynie, że "sprawa została skierowana do komisji etyki i zobaczymy".

Kaczyński o Mejzie: sprawa została skierowana do komisji etyki i zobaczymy
Źródło: TVN24

- To jest wykroczenie drogowe. Jeżeli ktoś sądzi, że my z tego powodu będziemy wyrzucali z partii... - mówił Kaczyński, dopytywany później przez reporterkę TVN24 Maję Wójcikowską o tę samą sprawę.

Na pytanie, czy taka osoba powinna być w parlamencie, prezes PiS odpowiedział, że "ostatnie osoby, które powinny na ten temat mówić, to są osoby, które wspierają Platformę Obywatelską". Zastrzegł, że nie ma tu na myśli Wójcikowskiej. - Oni wszyscy nie powinni być w parlamencie - dodał.

Brudziński: Mejzy nie powinno być w naszych szeregach

Do sprawy Mejzy odniósł się wcześniej też europoseł PiS Joachim Brudziński.

"Wielu internautów zarzuciło mi (słusznie), iż napisałem o tym, że każdemu zdarza się mieć 'ciężką nogę' na autostradzie. Na szczęście nie każdemu, każdemu natomiast za przekroczenie prędkości należy się mandat i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Niesłuszne są natomiast Wasze zarzuty wobec mnie, że biorę posła Mejze w obronę, otóż nie biorę, jednoznacznie potępiłem jego bandycki rajd po drodze i uważam, że Mejzy nie powinno być w naszych szeregach" - napisał w środę w serwisie X.

Dzień wcześniej Brudziński skomentował, że "każdemu (niestety) zdarza się mieć 'ciężką nogę' na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu, ale zasłanianie się w chwili zatrzymania przez policję za ewidentne złamanie przepisów ruchu drogowego immunitetem poselskim, jest nie tylko nieetyczne, ale jest czymś skrajnie głupim i nieodpowiedzialnym". "Mam nadzieję, że poseł Mejza sam zrzeknie się immunitetu w tej sprawie i nie będzie narażał naszego klubu na ataki za jego idiotyczną postawę" - dodał.

Mejza się tłumaczy

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział dziennikarzom we wtorek w Luksemburgu, że wobec posła PiS Łukasza Mejzy zostaną wyciągnięte konsekwencje w związku jego "pirackim rajdem". - Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu - oświadczył szef MSWiA.

Poseł Mejza w oświadczeniu napisał m.in. że "źle się zachował" i "nic tego nie tłumaczy". "Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej" - stwierdził. Polityk twierdził, że jechał tak szybko, bo spieszył się na samolot.

Sprawie przyjrzy się komisja etyki PiS

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek, że sprawa przekroczenia prędkości przez Mejzę "będzie analizowana przez naszą komisję etyki".

"Łukasz Mejza w swoim stylu, ale mimo wszystko publicznie przeprosił za swoje zachowanie i jasno się wypowiedział, że jest gotów ponieść pełną odpowiedzialność: pokryć wystawiony mandat, a jeśli zajdzie taka konieczność, to zrzec się immunitetu" - napisał.

Bochenek ocenił jednocześnie, że zachowanie Mejzy "to zgoła odmienne standardy od tych, które obowiązują w PO". Jego zdaniem, "gdy politycy PO są łapani na gorącym uczynku dużo poważniejszych spraw, w tym przestępstw, natychmiast ukrywają się za immunitetem lub mdleją i uciekają z kraju".

Autorka/Autor: js, sz/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Łukasz Mejza Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński
