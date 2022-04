Wybuch poranił oczy pięcioletnich bliźniaków, odłamki szkła zniszczyły wzrok ich mamy. Pomogli lekarze z Lublina

W Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zoperowani zostali pięcioletni bliźniacy z Ukrainy, obok których doszło do wybuchu pocisku. Chłopcy mieli uszkodzenia rogówki i siatkówki. Jak mówią lekarze, czeka ich długa rehabilitacja. Operację w Lublinie przeszła także ich matka, której oczy zostały poranione odłamkami szkła.

Chodzi o pięcioletnich bliźniaków, którzy trafili do Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie operowani są uchodźcy z Ukrainy. Chłopcy mieli uszkodzenia rogówki oraz siatkówki. Do placówki trafiła także pani Olena, matka pięciolatków.

Profesor Rejdak: należy się liczyć z potrzebą długiego leczenia

- Wszyscy troje bardzo ucierpieli w wyniku działań wojennych. Podczas eksplozji bomby doszło do poranień obu oczu u całej trójki. Gdy do nas przyjechali, to w ogóle nie widzieli. Serce nam się krajało, patrząc, jak mama po omacku próbowała opiekować się swoimi synami - podkreśla prof. Robert Rejdak, kierownik kliniki.