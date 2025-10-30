Lotniska w Radomiu i Lublinie czasowo zamknięte

Operacja lotnictwa w polskiej przestrzeni w związku z atakiem Rosji na Ukrainę Źródło: TVN24

"Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań" - napisała po godzinie 7 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) na platformie X. PAŻP nie poinformowała, na jaki czas zamknięte zostaną te lotniska.

Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj na antenie TVN24 wyjaśnił, że w związku z tym, co się dzieje w Ukrainie, w części polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, tak jak to zwykle ma miejsce w tego typu sytuacjach. - To również oznacza, że - na wniosek wojska - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała dyspozycję dotyczącą ograniczeń w polskiej przestrzeni powietrznej, w tym do czasowego zamknięcia dwóch portów lotniczych w Radomiu i w Lublinie - przekazał Hadaj.

- W związku z tym samoloty, które są w polskiej przestrzeni powietrznej i miały zaplanowane trasy tamtędy, muszą ten teren ominąć - zaznaczył.

Rzecznik PAŻP przewidywał, że lotniska nie będą wykonywały żadnych operacji zapewne jeszcze przez mniej więcej godzinę. - Ale to ostatecznie okaże się po tym, jak zakończą się działania wojskowe - uprzedzał.

Wcześniej w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że w związku z atakiem Rosji uderzającej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak zaznaczono, działania mają charakter prewencyjny.

