Wicepremier zabiera głos w sprawie Trójki. "Wirus atakuje płuca, a nie zdrowy rozsądek"

Emilewicz: usunięcie piosenki Kazika z Listy Przebojów Radiowej Trójki jest skandaliczne

"Usunięcie piosenki Kazika z Listy Przebojów Radiowej Trójki jest skandaliczne. Pamiętajmy, wirus atakuje płuca, a nie zdrowy rozsądek" - napisała na swoim profilu na Twitterze wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz (Porozumienie). Dołączyła pismo, które w niedzielę skierowała do przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Czytamy tam m.in., że decyzja o usunięciu z Listy Przebojów na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia piosenki Kazika "słusznie wywołała oburzenie słuchaczy i artystów".

"Ostatni raz tego typu ingerencji, w coś co nigdy nie może być przedmiotem cenzury dokonano w 1984 roku. Miałam wtedy jedenaście lat i doskonale pamiętam werble z 'To tylko tango' Maanam, w miejscu ocenzurowanych przez ówczesne władze utworów zespołu" - napisała Emilewicz. Jak oświadczyła w piśmie do Czabańskiego, "liczy, że Rada Mediów Narodowych podejmie szybkie i zdecydowane kroki w sprawie wyjaśnienia incydentu oraz powrotu piosenki na fale radiowej Trójki".