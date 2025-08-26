Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Spadaj mały". Siostra pisze do tych, co "mają władzę"

Ukraińskie dzieci
Siostra Chmielewska: ograniczenie 800 plus dla Ukraińców dotknie najsłabszych (wypowiedź z lutego 2025 r.)
Źródło: TVN24
Siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty Chleb Życia, skierowała list otwarty do pary prezydenckiej, marszałka Sejmu i posłów. Pisze w nim, że "zawetowanie ustawy o pomocy ofiarom wojny w Ukrainie pozbawi setki tysięcy osób pracy". Dodaje, że "żadne względy: polityczne, ekonomiczne ani moralne nie uzasadniają tego, co się stało".

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Oświadczył, że 800 plus powinni otrzymywać tylko pracujący Ukraińcy. Projekt regulował nie tylko kwestię świadczenia, ale przedłużał także tymczasowy okres ochrony dla uchodźców, uciekających przed wojną. Dzięki temu mogli zalegalizować swój pobyt w Polsce i korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie okres ten obowiązuje tylko do 30 września.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tę ustawę zawetował Nawrocki. Co zakładała

Tę ustawę zawetował Nawrocki. Co zakładała

"Prezydent demolka" i co dalej? "Jestem przekonany, że rząd znajdzie jakiś sposób"

"Prezydent demolka" i co dalej? "Jestem przekonany, że rząd znajdzie jakiś sposób"

"'Spadaj mały' czyli list otwarty" siostry Chmielewskiej

W związku z tą decyzją siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty Chleb Życia, skierowała list otwarty do prezydenta Karola Nawrockiego i jego żony Marty Nawrockiej, marszałka Sejmu Szymona Hołowni oraz posłanek i posłów.

"'Spadaj mały', czyli list otwarty" - tak zatytułowała swój wpis w mediach społecznościowych.

"Od początku agresji Rosji na Ukrainę wspieramy ofiary tej wojny, szczególnie najsłabszych: matki z dziećmi, w tym niepełnosprawne matki i niepełnosprawne dzieci, starców, osoby chore, także terminalnie. Przez nasze domy dla ludzi bezdomnych przewinęło się setki uchodźców. Dziś zostają z nami i dołączają ci, którzy nie mają szans na samodzielne życie w Polsce i nie mają dokąd wrócić. Ich rodacy, pracując w Polsce, z nadwyżką pokrywają w podatkach i pracy koszt, jaki ponosi z powodu ich obecności Państwo Polskie. Bo koszt codziennego utrzymania ponosi nasza organizacja dzięki wsparciu setek ludzi dobrej woli i heroicznym wysiłkom naszych pracowników i wolontariuszy" - czytamy.

Siostra Chmielewska zwraca uwagę, że "jedyne, z czego korzystają to z ubezpieczenia zdrowotnego i bezpłatnej edukacji dzieci oraz sławnego 800 plus." "Nie mają innych praw, jak polscy obywatele, np. do schronienia w DPS-ach w przypadku wieku czy choroby" - dodaje.

Siostra ocenia, że "zawetowanie ustawy o pomocy ofiarom wojny w Ukrainie pozbawi setki tysięcy osób pracy - będą nielegalnie, bo błyskawiczne uzyskanie prawa pobytu jest mrzonką". "Najsłabszych, niemogących pracować i dzieci zepchnie na ulicę lub zmusi do powrotu. Problem w tym, że oni nie mają dokąd wrócić" - zauważa. I pyta tych, którzy "mają władzę":

" Czy mam kupować podręczniki dzieciakom do szkoły na nowy rok szkolny, skoro stracą prawo do nauki w Polsce? Czy 86-letnia p. Raisa/ emerytowana profesor politechniki, dom zbombardowany/ będzie miała prawo do leczenia? Emerytura ukraińska to ok.300-400 PLN. Czy niepełnosprawne dzieci: Anielka, Dawid, Artur, Vlad, Bogdan, Nikita i wiele innych nie wrócą do szkół specjalnych, z ogromnym trudem wywalczonych przez morze biurokracji? Czy też może spakować ich wszystkich i odesłać do Charkowa, Sum, Mariupola i innych miejscowości? Do ruin i pod bomby? Oczywiście na nasz koszt"

"Proszę o pilną odpowiedź, bo rok szkolny za chwilę. Wszystkie dzieci mówią po polsku. Niektóre tu się urodziły, bo matki uciekały w ciąży, niektórych ojcowie zginęli w walce, ktoś jest ofiarą niewolniczej pracy-tak, w Polsce" - dodaje.

Siostra Chmielewska: żadne względy nie uzasadniają tego, co się stało

"Zapraszam do osobistego z nimi spotkania. Spojrzenia w oczy i powiedzenia: 'spadaj mały, spadaj starcze skąd przyszedłeś. Nie stać nas na ciebie, jesteś nieprzydatny, a że urodziłeś się pechowo gorzej, to nie nasz problem'. Termin ewentualnej wizyty w stolicy lub u nas do uzgodnienia" - pisze siostra Chmielewska.

I podkreśla, że "żadne względy: polityczne, ekonomiczne ani moralne nie uzasadniają tego, co się stało". "Gra najsłabszymi jest hańbą dla mojej Ojczyzny, podobnie jak sianie wrogości i nie ma nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi ani zwykłą ludzką solidarnością" - podsumowuje.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Tetiana Komchatnikh/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaPomoc dla Ukrainydzieci
Czytaj także:
imageTitle
Ekspresowa Świątek. "Byłam solidna, nie próbowałam zmieść rywalki z kortu"
Najnowsze
Suzan Lamens
To ona będzie kolejną rywalką Świątek
EUROSPORT
Rozpogodzenia bez deszczu i ze słońcem, Ornontowice (Śląskie)
Z biegiem dnia aura będzie coraz lepsza. Pogoda na jutro
METEO
Donald Trump
Trump o popularnej sieci: powinni przyznać się do błędu
BIZNES
Iga Świątek - Emiliana Arango
Szybko, łatwo i przyjemnie. Świątek z awansem w 60 minut
EUROSPORT
Iga111
Iga Świątek - Emiliana Arango (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Samuel Pereira
Protest przeciwko skazaniu Samuela Pereiry. Wystąpią do prezydenta
Polska
Łagów. Tu doszło do potrącenia 14-latka
Motocyklista potrącił dziecko na przejściu dla pieszych
Kielce
Marszałek Struzik: "druhowie powitali dwa wozy". Tak, ale wcześniej
Marszałek Struzik: "druhowie powitali dwa wozy". Tak, ale wcześniej
Zuzanna Karczewska
Paweł Szefernaker i Karol Nawrocki
"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos
BIZNES
Obława na podejrzanego o zabójstwo policjantów
Zabił "z zimną krwią", zbiegł do lasu. Trwa obława
Świat
Samochód dachował w kanale ulgi w Białogardzie
Samochód dachował w kanale
Szczecin
Ulewne deszcze monsunowe spowodowały powodzie błyskawiczne w indyjskim Kaszmirze
Jeden kraj chce spuścić wodę, w drugim ewakuują mieszkańców
METEO
Rafał Trzaskowski
Nawrocki zawetował, Trzaskowski chciał "zdroworozsądkowej zmiany"
Polska
Śmigłowiec ratunkowy w Szwajcarii shutterstock_2065216622
Poszukiwania w Alpach. Zaginęło dwóch Polaków
Świat
Rekordowo niski stan Wisły
Wisła z rekordowo niskim stanem. Będzie gorzej. Czy zabraknie wody w kranach?
WARSZAWA
Szłapka
Rząd zapowiada rozwiązania, które "uchronią nas przed chaosem". Padła data
Polska
imageTitle
Wielki transfer do PKO BP Ekstraklasy
EUROSPORT
Posiedzenie rządu, Rada Ministrów
Ceny nieruchomości do sprawdzenia. Jest decyzja rządu
BIZNES
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Zginął pracownik
WARSZAWA
Zabieg chirurgiczny
Czy kobiety powinny być chirurgami? "To nie jest temat pod jakąkolwiek dyskusję"
Zdrowie
imageTitle
Zaskoczył na ostatniej prostej. Najdłuższy etap Vuelty dla Brytyjczyka
EUROSPORT
Mierzawa. wypadek
W wypadku zginęli kierowca i pasażerowie busa. Jest apel policji
Kielce
shutterstock_2432194275
Reumatyczne choroby zapalne. Problem dzieci i młodych dorosłych?
Anna Bielecka
Wypadek przy wysiadaniu z tramwaju na przystanku
Wysiadał z tramwaju, został potrącony przez samochód
Wrocław
imageTitle
Ciało młodzieżowego reprezentanta Polski wyłowione z Bałtyku
EUROSPORT
Wjechała do rowu
Pijana matka wiozła dwójkę dzieci. Wjechała do rowu
Lublin
Upał, gorąco
Upał. Gdzie będzie najgroźniejszy
METEO
Ewa Wrzosek
Znana prokurator dostała nowe stanowisko
Polska
Służby na miejscu katastrofy na wyspie Wight
Tragedia na Wyspach. Media: nie żyje para Polaków
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica