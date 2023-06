"Lex Tusk". Projekt nowelizacji prezydenta wpłynął do Sejmu

Projekt nowelizacji ustawy o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich zwanej "lex Tusk" wpłynął do Sejmu. W piątek rano skierowanie go do parlamentu zapowiedział prezydent Andrzej Duda, który cztery dni wcześniej podpisał ustawę. Zaproponowane przez niego zamiany zakładają między innymi, że członkiem komisji nie będzie mógł zostać poseł lub senator, a od decyzji tego organu będzie przysługiwało odwołanie do sądu apelacyjnego.