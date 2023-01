"Jeżeli wszyscy wiedzą, że norma będzie dostosowana do przypadku, to oznacza, że mamy dwa rodzaje prawa"

czytaj dalej

Cywilna ochrona dóbr osobistych była jedynym sposobem na pociągnięcie do odpowiedzialności posłów - mówił w "Tak jest" w TVN24 prawnik, profesor Maciej Gutowski. Odniósł się w ten sposób do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego nazywanej "lex Kaczyński". - To, co jest najbardziej smutne w tej historii, to to, że to prawo nie jest tylko czynione w interesie pana Kaczyńskiego - powiedział profesor Tomasz Nałęcz, historyk, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego.