Lex Czarnek. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda spotka się z posłankami opozycji. Komentarze

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda spotka się z posłankami Koalicji Obywatelskiej. Rozmowa ma dotyczyć lex Czarnek. - Jeśli pani prezydentowa, która niechętnie zabiera głos w innych kwestiach, wykazała się inicjatywą, to liczymy, że będzie to głos mocny, zdecydowany, bardzo merytoryczny - powiedziała w TVN24 doktor Iga Kazimierczyk, prezeska fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018 podkreślił, że w obecnej sytuacji "nasza prezydentowa mogłaby i powinna zabrać głos".

Posłanki Koalicji Obywatelskiej zaapelowały do pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy o spotkanie w sprawie zmiany ustawy Prawo oświatowe, zwanej lex Czarnek. Później Katarzyna Lubnauer poinformowała, że żona prezydenta zaprosiła posłanki na spotkanie na 24 stycznia. Ma się ono rozpocząć w południe.

Dr Kazimierczyk: liczymy, że będzie to głos słyszany, mocny, zdecydowany, merytoryczny

Doktor Iga Kazimierczyk, prezeska fundacji Przestrzeń dla Edukacji powiedziała w poniedziałek rano w TVN24, że "liczy na panią Agatę Kornhauser-Dudę jako nauczycielkę". - Liczę, że będzie ona pierwszym zdecydowanym głosem rozsądku, że zmiany lex Czarek, które naprawdę popsują atmosferę w szkole i odbiorą autonomię rodzicom, są złymi zmianami - oceniła.

- Jeśli pani prezydentowa, która niechętnie zabiera głos w innych kwestiach publicznych, politycznych, społecznych, wykazała się teraz inicjatywą, to liczymy, że będzie to głos słyszany, mocny, zdecydowany, bardzo merytoryczny - dodała Kazimierczyk.

Staroń: nasza prezydentowa mogłaby i powinna zabrać głos

Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, stwierdził, że "to rzeczywiście jest ten moment, w którym nasza prezydentowa mogłaby i powinna zabrać głos". - Skala, jaką prezentuje lex Czarnek, jest po prostu przerażająca. Nieustannie o tym mówimy - zaznaczył.

Z drugiej strony - przyznał - "ma świadomość, że to spotkanie to może być jakiś zabieg PR-owy". - Ale nie jestem w stanie w tej chwili rozstrzygnąć intencji. Mam głęboką nadzieję, że rzeczywiście być może jest to pewnego rodzaju otrzeźwienie - mówił.

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę także to, że prezydent Duda - jak mówią różne źródła - nie jest zbytnim sympatykiem lex Czarnek, to być może rzeczywiście to jest znak. Bardzo jestem ciekawy wyników tego spotkania - dodał Staroń.

Czarnek: Cieszę się, że ta ustawa podlega tak szerokim konsultacjom. Ot, spotkanie i tyle

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był pytany w radiowej jedynce o poniedziałkowe spotkanie pierwszej damy z posłankami opozycji. -

- Pani profesor Agata Kornhauser-Duda to jest nauczycielka języka niemieckiego w jednym z renomowanych liceów krakowskich, dziś oczywiście poza zawodem z racji tego, że jest pierwszą damą, ale to była szanowana nauczycielka doskonale znająca realia szkoły. Pani prezydentowa, pani profesor nie jest urzędnikiem państwowym, może zapraszać na spotkania kogo chce. Jeśli została poproszona przez grupę posłów o spotkanie i odpowiedziała pozytywnie, to się spotka z paniami posłami i będą sobie dyskutować na ten temat. Ja nie mam nic przeciwko, wręcz przeciwnie - mówił.

- Cieszę się, że ta ustawa podlega tak szerokim konsultacjom, że także pani prezydentowa chce rozmawiać na ten temat z paniami z Koalicji Obywatelskiej. Ot, spotkanie i tyle - dodał minister.

Czarnek: w tym tygodniu spotkam się z prezydentem

Przekazał, że on sam był umówiony na spotkanie z prezydentem w sprawie lex Czarnek dwa tygodnie temu, jednak Andrzej Duda zachorował na COVID-19. - Spotkanie zostało odwołane i przełożone na ten tydzień. Dokładnej daty jeszcze nie znam, ale jestem w kontakcie z panem ministrem Pawłem Szrotem, szefem gabinetu politycznego pana prezydenta, i w tym tygodniu do tego spotkania ma dojść - poinformował. Zapewnił, że "z chęcią wyjaśni wszelkie wątpliwości, jeśli takie u pana prezydenta powstają". - Ale chcę również podkreślić i przypomnieć, że projekt ustawy, dziś zwanej lex Czarnek, przedstawiłem panu prezydentowi, ale i pani profesor Agacie Kornhauser-Dudzie również, osiem, dziewięć miesięcy temu, czy nawet blisko rok temu, kiedy rozpoczynaliśmy prace legislacyjne w tej sprawie. Ten projekt niewiele się różni - dodał szef resortu edukacji.

