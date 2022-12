Protest przed Pałacem Prezydenckim przeciwko lex Czarnek 2.0. "Chcemy weta"

- Liczymy, że pan prezydent usłyszy swoje własne uzasadnienie, kiedy w marcu już raz zawetował dokładnie tę samą ustawę - powiedział w rozmowie z TVN24 jeden z organizatorów. - Jedyne co wprowadza ta ustawa, to to, że nawet na najprostsze zajęcia o zdrowym odżywianiu na przykład będzie potrzebne trzy miesiące formalności - dodał.

- Jeżeli pan prezydent zachowałby się przyzwoicie i by porozmawiał ze sobą, co stało się dziewięć miesięcy temu, to oczywiście powinien zawetować tę ustawę, bo to jest ta sama ustawa, tylko autor jest inny - mówił wiceszef Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński.