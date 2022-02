W Legnicy kradną tablice z głównego deptaku, sprzed katedry, a nawet ze ściany sądu. Sprawcy nieuchwytni

Dwie z Alei Gwiazd Satyrykonu, po jednej przy Studni Zakochanych i w pobliżu fontanny Neptuna. Do tego mosiężna ze ściany sądu rejonowego, a także upamiętniająca Szare Szeregi. W okresie od grudnia 2021 do lutego 2022 roku z ulic Legnicy (Dolnośląskie) skradziono już sześć pamiątkowych tablic. Sprawca - lub sprawcy - pozostają nieuchwytni. Szukaj ich policja.

Zaczęło się 24 grudnia 2021 roku, w Wigilię Bożego Narodzenia. Ulica Najświętszej Marii Panny, główny deptak w Legnicy, samo centrum miasta. Ktoś prawdopodobnie wykorzystuje świąteczną zadumę mieszkańców i z Alei Gwiazd Satyrykonu kradnie wykonaną z brązu płytę upamiętniającą wieloletniego dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie Wojciecha Chmurzyńskiego. Wtedy można było potraktować to zdarzenie jako przykry incydent, jednak jak się miało później okazać - było to preludium do całej serii podobnych kradzieży.

Tablica upamiętniająca Wojciecha Chmurzyńskiego tuLegnica.pl

Puste miejsce po tablicy Chmurzyńskiego tuLegnica.pl

Dwie tablice zniknęły z Alei Gwiazd Satyrykonu

Druga w kolejności, już na początku lutego, z dokładnie tego samego miejsca, zniknęła tablica poświęcona pamięci pisarki, aktorki i satyryczki Stefanii Grodzińskiej.

Tablica poświęcona pamięci Stefani Grodzińskiej tuLegnica.pl

- Tradycją jest, że u nas w Legnicy odkrywane są nowe tablice poświęcone osobom w jakiś sposób związanym z Satyrykonem. Każda z tych tablic to unikat. Koszt jednej tablicy to około 10 tysięcy złotych od sztuki, nie mówiąc już o wartości artystycznej. Wszystkie odlewy wykonywane są przez artystów - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl Dawid Stefanik, dziennikarz lokalnego portalu tuLegnica.pl, opisujący przypadki kradzieży tablic.

I dodaje: - Trudno w to uwierzyć, ale w tym miejscu nie ma nawet kamer monitoringu. Nie wiadomo zatem kto dokonał kradzieży. Wielokrotnie pisaliśmy o tym na naszym portalu i nic się nie zmieniło.

Puste miejsce po tablicy Grodzińskiej tuLegnica.pl

Kradzieże co kilka dni

W 2009 roku podczas rewitalizacji legnickiego rynku odkopano XVII-wieczną studnię, ochrzczoną Studnią Zakochanych. W jej pobliżu, w podłoże, wmontowano tablicę z informacjami dotyczącymi znaleziska. 14 lutego 2022 roku, w święto zakochanych, ktoś wyrwał ją z ziemi. Studnia również znajduje się w ścisłym centrum miasta.

Obok Studni Zakochanych zniknęła tablica informacyjna tuLegnica.pl

Jeszcze bardziej zuchwałą kradzieżą była ta w nocy z 17 na 18 lutego. Łupem złodzieja (bądź złodziei) padła bowiem mosiężna tablica z napisem "Sąd Rejonowy w Legnicy", zamontowana na elewacji siedziby tej instytucji przy ulicy Andersa.

Puste miejsce po mosiężnej tablicy z napisem "Sąd Rejonowy w Legnicy" tuLegnica.pl

O zniknięciu piątej z kolei tablicy urzędnicy dowiedzieli się w piątek 18 lutego, kiedy w pobliżu fontanny Neptuna przy katedrze Piotra i Pawła zauważyli puste, prostokątne miejsce na deptaku. Co ciekawe, ani urząd miasta, ani Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy nie był w stanie powiedzieć co to była za tablica.

- Nie znamy jej treści, ani nie wiemy nawet czego ona dotyczyła. Sprawdzamy jednak nasze archiwa, tam zapewne znajdziemy o niej jakieś informacje - powiedział w rozmowie z tuLegnica.pl Łukasz Kuczyński, dyrektor ZDM w Legnicy.

Puste miejsce po tablicy w pobliżu fontanny Neptuna tuLegnica.pl

Złodziejska seria jak na razie nie ma końca. We wtorek 22 lutego zauważono zniknięcie tablicy poświęconej pamięci Szarych Szeregów, wiszącej do tej pory na ścianie budynku przy ulicy Okrzei. To miejsce szczególnie istotne dla harcerstwa, dlatego ZHP21 Legnica wyznaczył tysiąc złotych nagrody za informacje pomocne w ujęciu sprawcy kradzieży.

Policja szuka sprawców i prosi o pomoc

Sprawami kradzieży zajmuje się legnicka policja. Już 11 lutego funkcjonariusze apelowali do mieszkańców o pomoc w namierzeniu sprawcy kradzieży płyt z Alei Gwiazd Satyrykonu. Opublikowali też nagranie pokazujące osobę, która jest podejrzewana o kradzież pierwszej z tablic.

"Funkcjonariusze współpracując z Urzędem Miasta w Legnicy, prowadzą szeroko zakrojone działania w tej sprawie, zmierzające do ustalenia, a w konsekwencji zatrzymania sprawcy. Między innymi publikujemy nagranie z monitoringu, na którym został nagrany sprawca pierwszej kradzieży. Jednocześnie apelujemy do wszystkich, którzy rozpoznają osobę z nagrania lub posiadają informacje mogące się przyczynić do ustalenia sprawcy o kontakt w tej sprawie z Komendą Miejską Policji w Legnicy przy ul. Asnyka 3 tel. 478741520" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Policja opublikowała monitoring i prosi o pomoc w poszukiwaniach Policja Legnica

Jednak od tamtej pory nikt nie został zatrzymany. Zamiast tego znikają kolejne tablice. Pytamy więc - co policja robi, by zastopować serię kradzieży?

- Zostały złożone zawiadomienia w tych wszystkich sprawach. Policjanci prowadzą intensywne czynności. Wzmożyliśmy patrole w mieście. Na tę chwilę nie mogę podawać bardziej szczegółowych informacji z uwagi na dobro postępowania - mówi Anna Tersa z biura prasowego legnickiej policji.

Zrzut ekranu z monitoringu, na którym może być widoczny sprawca kradzieży Policja Legnica

Zwracamy się z pytaniami do legnickiego magistratu. - Jak ratusz reaguje na kradzieże, do których dochodzi niemal pod nosem urzędników? Czy to prawda, że monitoring nie obejmuje rejonu Alei Gwiazd Satyrykonu?

- W tej sprawie proszę rozmawiać z naszą strażą miejską - ucina Ewa Szczecińska-Zielińska, rzeczniczka Urzędu Miasta w Legnicy.

Dzwonimy więc z tymi samymi pytaniami do strażników. - Monitoring pracuje całodobowo. Wszystkie zdarzenia zgłaszane są policji i to policja prowadzi dalsze czynności. Poza tym to nie my decydujemy, w których miejscach montowane są kamery monitoringu miejskiego - przyznaje Jacek Śmigielski, rzecznik SM w Legnicy.

- I tak to już jest. Legnica słynie już z kradzieży. Te tablice to tylko część. Znikają kratki kanalizacyjne, katalizatory, niedawno złodzieje zdemontowali metalową barierkę w przejściu podziemnym. Były włamania do biura szefa rady miejskiej. Mieszkańcy nam zgłaszają, że nie czują się bezpiecznie - przyznaje Dawid Stefanik z tuLegnica24.pl.

Autor:ib/ tam

Źródło: tvn24.pl, tuLegnica.pl