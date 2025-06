Kto w kancelarii Nawrockiego? "Trudno mi uwierzyć, żeby takie nazwisko padło"

"Myślę, że w kancelarii prezydenta pojawią się ludzie, których znamy z IPN" Źródło: TVN24+

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki, który zwyciężył wybory prezydenckie, obejmie urząd głowy państwa dopiero w sierpniu.

Już teraz trwają rozmowy na temat składu jego przyszłej kancelarii. Nawrocki ma jeszcze dwa miesiące na skompletowanie grona doradców.

Twórcy "Podcastu politycznego" w najnowszym odcinku rozmawiali o tym, kto może otrzymać zaproszenie do kancelarii Nawrockiego. Padło kilka nazwisk.

Po zwycięstwie w wyborach prezydenckich przed Karolem Nawrockim stoi zadanie skompletowania swojej kancelarii. Po poniedziałkowym spotkaniu w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej pojawiły się informacje, że Jarosław Kaczyński zasugerował Nawrockiemu, by to Marek Kuchciński, były marszałek Sejmu z ramienia PiS odwołany z funkcji za "aferę samolotową", został szefem jego kancelarii. Według ustaleń "Newsweeka" Karol Nawrocki miał odmówić.

- Rozmawiałam z różnymi politykami, którzy twierdzili, że albo tego nie słyszeli, albo tego nie wiedzą. Śmiem twierdzić, że to mogło nie paść w szerszym gronie. Trudno mi uwierzyć, żeby takie nazwisko padło, ale to nie jest wykluczone - powiedziała w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska.

- Na razie wszyscy się tam (w PiS-ie - red.) uśmiechają, wysyłają sobie SMS-y "czy już wiesz, czy idziesz, czy cię weźmie (do kancelarii prezydenta - red.)" - mówiła dziennikarka, zaznaczając, że "co do zasady, Jarosław Kaczyński nie jest zwolennikiem tego, by posłowie szli masowo do kancelarii Karola Nawrockiego". - Większość z nich ma politycznego nosa i wie, że to w parlamencie będzie toczyła się przez dwa i pół roku walka o nowy rząd. A oni w tym rządzie chcą być dużo bardziej niż w kancelarii prezydenta - podkreśliła.

"Myślę, że w kancelarii prezydenta pojawią się ludzie, których znamy z IPN"

Zdaniem Konrada Piaseckiego jest oczywiste, że Karol Nawrocki weźmie ze sobą do pałacu prezydenckiego część ludzi, którymi jest otoczony w IPN. - Karol Nawrocki zostaje prezydentem i w związku z tym przestaje być prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. IPN dzisiaj przejdzie w ręce koalicji rządzącej. Wobec tego większość tych, którzy dziś są w IPN-nie na kierowniczych stanowiskach będzie musiała wraz z Karolem Nawrockim odejść - zauważył dziennikarz.

- Myślę, że w kancelarii prezydenta pojawią się ludzie, których znamy z IPN - stwierdził. Wymienił w tym miejscu nazwisko Sławomira Cenckiewicza, byłego szefa Wojskowego Biura Historycznego, a w przeszłości przewodniczącego komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych.

Piasecki zwrócił także uwagę, że doradcą prezesa IPN jest m.in. Jan Józef Kasprzyk, czyli były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. - Myślę, że też takie osoby pójdą (do kancelarii - prezydenta) - dodał.

Według niego jedną z osób, które mogą pozostać w Pałacu Prezydenckim jest Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii Andrzeja Dudy. - Myślę, że Andrzej Duda może też poprosić Karola Nawrockiego o pozostawienie kilku osób i Małgorzata Paprocka mogłaby znaleźć wśród nich - stwierdził dziennikarz.

Doradcy do spraw zagranicznych

Arleta Zalewska zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o doradców do spraw zagranicznych, "Karol Nawrocki dostał ogromne wsparcie od ludzi Prawa i Sprawiedliwości".

- Poseł Marcin Przydacz pojawia się jako jedna z osób, która już teraz koordynuje kontakty Karola Nawrockiego z innymi prezydentami, którzy dzwonią czy wysyłają gratulacje. Pytanie, czy on nie wróci do pałacu prezydenckiego - powiedziała dziennikarka. Przydacz był szefem Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii Andrzeja Dudy.

Piasecki z kolei wspomniał nazwisko Jakuba Kumocha, ambasadora RP w Chinach i byłego szefa Biura Spraw Międzynarodowych. - On też kiedyś z tych Chin wróci - stwierdził dziennikarz, sugerując, że dla niego także może znaleźć się miejsce w gronie doradców Karola Nawrockiego.