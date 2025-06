"Ma dobre relacje z Tuskiem", "sprawny medialnie", z "doświadczeniem". Może zostać rzecznikiem?

Kto może zostać rzecznikiem rządu? Fragment programu "Podcast polityczny" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Arleta Zalewska i Konrad Piasecki zdradzili, którzy ministrowie - według ich wiedzy - mogą być spokojni o swoje teki po rekonstrukcji rządu, a którzy nie.

Wskazali też na cztery osoby, o których słyszeli, że są wymieniani jako potencjalny rzecznik rządu.

Gospodarze "Podcastu politycznego" przekazali, jakie wieści rozchodzą się na temat przyszłego kształtu kancelarii prezydenckiej Karola Nawrockiego.

Jaki był odbiór środowego exposé premiera? Jak wyglądają plany na rekonstrukcję rządu i powołanie rzeczniczka rządu? Jakie są pierwsze pomysły na zmiany i pierwsze nazwiska, o których się mówi? W "Podcaście politycznym" w TVN24+ opowiadali o tym reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska i dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.

W programie padło między innymi nazwisko ministra do spraw Unii Europejskiej Polski Adama Szłapki z Koalicji Obywatelskiej. - Słyszałam wczoraj w kuluarach o nim w kontekście rzecznika rządu, że być może to jest to nazwisko, które zajmie to stanowisko - przekazała Zalewska.

Jak zauważył Piasecki, "Adam Szłapka jest człowiekiem, który z premierem się dogaduje". - Na pewno wypełniałby tę potrzebę kogoś, kto jest potencjalnie blisko premiera i potencjalnie dużo wie o tym, co dzieje się w kancelarii premiera - stwierdził.

Przypomniał, że obecnie "Szłapka jest ministrem do spraw europejskich", ale kończy się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, więc - jak ocenił dziennikarz - "jego główne zadanie właściwie zostało odrobione".

Piasecki zdradził też, że "o Szłapce się mówiło, że jest najpoważniejszym kandydatem do kancelarii prezydenta Rafała Trzaskowskiego". - Ale nie ma kancelarii prezydenta Rafała Trzaskowskiego - spuentował. - (Szłapka) rzecznikiem rządu? Byłoby to nazwisko ciekawe. Zwłaszcza, że Szłapka jest człowiekiem, który medialnie jest sprawny - mówił dalej.

I - na co zwróciła uwagę Zalewska - "ma dobre relacje z Tuskiem". - Pracował przy kampanii Rafała Trzaskowskiego, oczywiście z różnym skutkiem, ale to doświadczenie ma - zaznaczyła.

Nie tylko Szłapka

Jakie nazwiska jeszcze wybrzmiewają, kiedy spekuluje się o rzeczniku rządu? - Z tego, co słyszałam, gdzieś w kuluarach krąży nazwisko Aleksandry Gajewskiej, czyli teraz wiceministry w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej - przekazała Zalewska.

- To nazwisko też tak intuicyjnie przychodzi mi do głowy jako osoby, która mogłaby zostać rzeczniczką rządu - przyznał Piasecki.

Zalewska wskazywała, że "w kuluarach mówiło się o Macieju Wróblu, to jest wiceminister kultury z Koalicji Obywatelskiej". - Też były dziennikarz, więc to ma być jego siłą. Słyszałem nawet, że dostał taką wstępną propozycję - uzupełniał drugi prowadzący podacast.

- Wiem, że była rozmowa z Donaldem Tuskiem, ktoś mi o tym opowiadał. Ale chyba nic z konkretnego nie wyszło - zauważyła dziennikarka. A Piasecki mówił: - Podobno się umiarkowanie pali, chociaż premierowi się nie odmawia.

- Nowe nazwisko które pojawiło się wczoraj w kuluarach to jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka - kontynuowała Zalewska. Jest ona zastępczynią Szłapki, wiceministrą ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz byłą dziennikarką.

Według Piaseckiego "jeśli rzecznik ma rozbudować aktywność w przestrzeni internetowej, to rozumiem, że Magdalena Sobkowiak trochę to bardziej ogarnia, niż inni kandydaci są bardziej starej daty".

Rekonstrukcja rządu. Czego dowiedzieli się dziennikarze?

A co wiadomo o planowanej rekonstrukcji rządu? Dziennikarze zauważyli, że według zapowiedzi Rada Ministrów ma zostać uszczuplona, a niektóre resorty połączone. Mając przed sobą listę ministrów, dyskutowali o tym, jaka może być ich polityczna przyszłość.

Kto według nich zostanie na swoim stanowisku?

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek.

Minister finansów Andrzej Domański.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar.

Choć - jak zauważył Piasecki - mówiło się, że nad Bodnarem zbierają się czarne chmury. - Ale wczoraj premier w wystąpieniu o Adamie Bodnarze akurat wiele ciepłych słów powiedział - podkreślił. - Być może będzie tak, że Bodnar zostanie jako minister sprawiedliwości zajmujący się praworządnością (...) natomiast rozdzielone zostanie to stanowisko i będzie prokurator generalny - dodał.

Czyja przyszłość niepewna?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Według dziennikarzy prawdopodobnie pozostanie na funkcji, ale znaczenie może mieć to, czy jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty zostanie marszałkiem Sejmu. - Wczoraj od polityków Lewicy słyszałam o tym, że jeżeli Czarzasty zostałby tym marszałkiem, to pytanie, czy Lewica ma mieć wicepremiera w rządzie, czy jednak nie oddać tego na przykład Polsce2050, która traci marszałka - mówiła Zalewska. - Hołownia jako wicepremier, to byłoby to właśnie to coś, co mogłoby Hołowni łzy otrzeć - zawtórował Piasecki.

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworski.

- Nie wykluczam, że on zostanie, ale kto wie - mówił Piasecki. - Z tego, co ja wiem, ten resort ma zostać rozdzielony, albo wzmocniony. Tam jeszcze różne są te układanki - dodała Zalewska. A Piasecki zauważył: - Właściwie wszyscy ministrowie, z którymi rozmawiam, mówią, że z Klimczakiem się dobrze dogaduje, jest miły, sympatyczny, obrotny. Więc jeśli któryś z ministrów PSL-u by zostawał, to moim zdaniem on najbardziej.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

- Moim zdaniem tu jest problem - stwierdziła Zalewska. - On na pewno w rządzie chce zostać. Na pewno Kosiniak-Kamysz chce, żeby on został w rządzie, bo to jego bliski współpracownik - dodała.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Ministra edukacji Barbara Nowacka.

Które resorty i stanowiska do likwidacji, gdzie zmiana ministra?

Ministerstwo przemysłu, na czele którego stoi Marzena Czarnecka - zdaniem dziennikarzy do likwidacji.

Według Zalewskiej ono jest "do likwidacji w tym sensie, że pewnie wejdzie do resortu rozwoju albo zostaną podzielone te działy".

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula.

Zalewska: - Z tego co słyszę, to po prostu jakby to osobne stanowisko będzie wcielone do któregoś z resortów.

Paulina Hennig-Kloska jako ministra klimatu i środowiska.

- Moim zdaniem tu nie ma żadnych wątpliwości, nazwisko skreślamy. Pytanie co z tym resortem, czy on zostanie rozdzielony - mówiła Zalewska.

Członek Rady Ministrów Marcin Kierwiński.

- Jego stanowisko zostanie moim zdaniem zlikwidowane - mówiła reporterka. - On jest pełnomocnikiem rządu do usuwania skutków powodzi. Powódź była we wrześniu zeszłego roku. Mija prawie rok - zwrócił uwagę Piasecki.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.

- Słyszałam, że to ministerstwo na pewno zostanie zlikwidowane - mówiła Zalewska, dodając, że ma ono zostać podzielone między resorty cyfryzacji i i edukacji.

Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Zalewska: - Raczej to zostanie zlikwidowane i wcielone do innego resortu.

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Zalewska: - Z tego, co ja wiem, (ministerstwo) ma zostać połączone i są różne dyskusje z kim, jak.

Minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska.

Jak mówiła Zalewska, funkcja ma zniknąć, a obowiązki mają zostać przydzielone do jakiegoś resortu.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

Arleta Zalewska zauważyła też, że jeśli chodzi o ostateczną liczbę resortów, mówi się o 15 czy 12. - Czyli bardzo mały rząd - dodała.

Meblowanie prezydenckiej kancelarii

Gospodarze programu rozmawiali też na temat składu prezydenckiej kancelarii Karol Nawrockiego. Na początku tygodnia pojawiły się doniesienia, że były szef MEN, poseł PiS Przemysław Czarnek ma zostać szefem KPRP.

- Ja bym powiedziała, że to już jest potwierdzone, że on będzie ważnym filarem w Pałacu Prezydenckim - mówiła Zalewska.

Według innych pojawiających się w tym tygodniu informacji, szefem gabinetu prezydenta ma być szef sztabu Nawrockiego w tegorocznych wyborach Paweł Szefernaker. I - jak mówiła reporterka w TVN24+ - wokół tych dwóch postaci pojawiły się w środę w Sejmie "wianuszki różnych posłów, którzy przechodzili, próbowali coś, (było) wymienianie się numerami, gratulacje, uściski".

- Słyszę, że Czarnek ma być absolutnie kluczową postacią w Pałacu Prezydenckim - przekazała. Mówiła, że ma on być "strażnikiem legislacji", ale też "wiedzieć, jak współpracować z Trybunałem Konstytucyjnym". - Ma sprawdzać ustawy, które przychodzą, ma zorganizować i politycznie, i legislacyjnie cały Pałac Prezydencki i w końcu ma być tym, który pilnuje wszystkiego, takich kwestii jak ułaskawienia, całej polityki budowania walki między Pałacem Prezydenckim a Donaldem Tuskiem - kontynuowała.

- Aczkolwiek do Pałacu Prezydenckiego chętnie pofatygowałoby się znacznie więcej polityków posłów Prawa i Sprawiedliwości - zauważył Piasecki.

Poseł PiS Marcin Przydacz - to on jest - jak podała Zalewska - osobą, o której mówi się w kuluarach. Według jej informacji ma być osobą odpowiedzialną w KPRP o politykę zagraniczną.

Piasecki dodał: - Wczoraj widziałem Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który w takim entuzjastycznym uśmiechu z Karolem Nawrockim się fotografował. Więc myślę, że też miałby pokusę pójścia tam.

