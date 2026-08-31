Polska Krzysztof Wyszkowski odznaczony Orderem Orła Białego Oprac. Aleksandra Sapeta |

Krzysztof Wyszkowski odznaczony Orderem Orła Białego Źródło wideo: PAP Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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Wyszkowski został odznaczony podczas uroczystości w Gdańsku upamiętniających 46. rocznicę Porozumień Sierpniowych.

Dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji w Kancelarii Prezydenta Piotr Oleńczak, przedstawiając Wyszkowskiego, podkreślił, że to antykomunistyczny działacz niepodległościowy w czasach PRL, rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa od 1975 roku, współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej.

- To wojownik z całą pewnością wierny swoim ideałom (…) wyposażony w tarczę swojego pięknego życiorysu i niemałą zgromadzoną przez lata wiedzę (…) wypowiada (...) swoje przekonania w sposób zdecydowany, bezpośredni, nieznoszący kompromisu - powiedział Nawrocki w Gdański. Dodał, że bez takich osób "Solidarność by nigdy nie powstała".

Nawrocki podkreślił, że Wyszkowski "mimo że był inwigilowany, straszony, aresztowany, internowany przez 14-15 lat swojej służby wolności i 'Solidarności' - służył tylko jednemu panu i nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa". - Za tę niezłomność, Krzysztof, z głębi serca Ci dziękuję - mówił.

W 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”, Prezydent RP Karol Nawrocki nadał Order Orła Białego – najwyższe polskie odznaczenie państwowe – Krzysztofowi Wyszkowskiemu.



To uhonorowanie legendy podziemia antykomunistycznego, działacza i… pic.twitter.com/JNckT1EK28 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 31, 2026 Rozwiń Źródło: X

Kim jest Krzysztof Wyszkowski

Krzysztof Wyszkowski urodził się 10 listopada 1947 roku w Mrągowie. Przed ukończeniem 16. roku życia podjął pracę jako robotnik fizyczny w Miejskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Olsztynie, później był operatorem spychacza, konwojentem, ajentem stacji benzynowej i pracownikiem Olsztyńskich Zakładów Samochodowych. W 1974 roku wymógł na kierownictwie OZOS odmowę wpisania do komunistycznych związków zawodowych. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa od 1975 roku jako "figurant" Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Kanał".

Od 1977 roku Wyszkowski był w środowisku Komitetu Obrony Robotników. W 1980 roku był uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej, gdzie stworzył oficjalne wydawnictwo strajkowe i nadał tytuł "Solidarność" biuletynowi strajkowemu. W kwietniu 1981 roku został sekretarzem redakcji "Tygodnika Solidarność".

Krzysztof Wyszkowski Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

W 1989 roku pod pretekstem funkcji dźwiękowca ekipy Video Studio Gdańsk był jedynym niezależnym obserwatorem obrad Okrągłego Stołu a następnie w miesięczniku "Kultura" opublikował pierwszą krytyczną relację z tych wydarzeń.

Po objęciu kierownictwa "Tygodnika Solidarność" przez Jarosława Kaczyńskiego został w nim kierownikiem działu politycznego. Wszedł w skład sztabu wyborczego Wałęsy i napisał mu przemówienie na temat polityki zagranicznej, w którym głównym celem było wejście Polski do NATO.

Wyszkowski był doradcą premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego. W 2016 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2018 roku Krzyżem Wolności i Solidarności.