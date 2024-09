Minister odpowiada szefowej resortu pracy. "To nie jest adekwatne określenie"

Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zarzuciła ministrowi rozwoju Krzysztofowi Paszykowi "kuriozalne, bardzo dziwne tournee medialne". - To nie jest adekwatne określenie do moich aktywności, nie jestem częstym gościem w mediach, staram się czas wykorzystywać na rzetelną pracę - odpowiedział Paszyk. Mówił też, że jest konstytucyjnie zobowiązany do stania na straży interesów polskiej gospodarki i niektórym pomysłom Lewicy musi mówić weto.

Paszyk: muszę powiedzieć weto, kiedy rozwiązania ministry godzą w interes przedsiębiorców

Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zarzuciła też Paszykowi, że "medialne tournee" może mieć na celu przykrycie kryzysów, związanych z Kredytem zero procent - przeciw temu rozwiązaniu przeciwne są Polska 2050 i Lewica. - To nie jest adekwatne określenie do moich aktywności, nie jestem częstym gościem w mediach, staram się czas wykorzystywać na rzetelną pracę. Natomiast jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, trzeba dzisiaj spojrzeć szeroko. W przeciwieństwie do Lewicy uważam, że potrzeby mieszkaniowe Polaków nie tylko koncentrują się wokół mieszkalnictwa społecznego, ale 97 procent zasobu mieszkań to są mieszkania własnościowe. Musimy dzisiaj pomóc Polakom dojść do własności, do swojego mieszkania - powiedział Paszyk.