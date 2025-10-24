Logo strona główna
Polska

"Co trzeba mieć w głowie?" Brejza z Wosiem wymienili się zawiadomieniami

Brejza Woś
Prokuratura zajęła majątek Michała Wosia, a ten udostępnił zdjęcie stanu konta. Krzysztof Brejza złożył na niego zawiadomienie
Źródło: TVN24
Europoseł KO Krzysztof Brejza poinformował, że złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiS Michała Wosia. Chodzi o udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela w związku z opublikowanym przez Wosia zdjęciem jego stanu konta.
Kluczowe fakty:

W toku śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych oraz zabezpieczeniu majątkowym wobec posła PiS Michała Wosia - przekazała w czwartek Prokuratura Krajowa. Chodzi m.in. o zajęcie dobytku Wosia w związku z zarzutem przywłaszczenia 25 mln zł. Polityk ubiegł komornika, który dokonał zajęcia konta.

"Zdążyłem Żurkowi zostawić 12 groszy. Waldek, tylko nie płacz proszę" - napisał w czwartek w serwisie X Michał Woś i udostępnił zrzuty ekranu z konta bankowego.

Żurek zareagował na wpis Wosia. "Tyle"

Żurek zareagował na wpis Wosia. "Tyle"

"Prezent na zakończenie śledztwa" w sprawie Wosia

"Prezent na zakończenie śledztwa" w sprawie Wosia

Brejza składa zawiadomienie na Wosia

To właśnie ten wpis wypełnia według europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy znamiona przestępstwa określonego w art. 300 Kodeksu karnego. Chodzi o udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela. Brejza poinformował, że złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Według Brejzy Woś "postanowił pochwalić się wyczyszczeniem swojego konta przed zajęciem go wynikiem postanowienia prokuratora".

"Co trzeba mieć w głowie, albo raczej czego trzeba nie mieć, by będąc byłym wiceministrem sprawiedliwości, posłem, chwalić się publicznie działaniem typowym dla bandyterki: grup przestępczych i poważnych złodziei. Odrażające" - napisał Krzysztof Brejza.

Później tego samego dnia Woś w serwisie X przekazał, że składa "zawiadomienie do prokuratury na Brejzę w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego". Przepis ten dotyczy fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

Akt oskarżenia wobec Wosia

Akt oskarżenia wobec Wosia, polityka Prawa i Sprawiedliwości i byłego wiceszefa MS, został wydany we wtorek. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegające na przekazaniu 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus dla CBA, Woś usłyszał w sierpniu 2024 roku, a wcześniej Sejm uchylił mu immunitet.

Pod koniec września tego roku prokurator przedstawił Wosiowi postanowienie o zmianie zarzutów, polegające na uzupełnieniu opisu czynu oraz na częściowej modyfikacji kwalifikacji prawnej. Chodzi m.in. o zarzut przywłaszczenia mienia w postaci 25 mln zł. Wosiowi grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: sz/tr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tytus Żmijewski/Marcin Obara/PAP

Michał WośFundusz SprawiedliwościKrzysztof BrejzaProkuratura
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica