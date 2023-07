Krzysztof Bondaryk prawomocnie uniewinniony. Sąd oddalił apelację prokuratury

W piątek sąd rozpatrywał apelację prokuratury do wyroku korzystnego dla byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który zapadł na początku roku.

- W ustnym uzasadnieniu sąd całkowicie odrzucił apelację prokuratury. Argumentował, że zgromadzone dowody świadczą, że działania generała nie nosiły znamion przestępstwa. Oznacza to, że został on prawomocnie uniewinniony od zarzutów. Choć oczywiście musimy się spodziewać skargi kasacyjnej prokuratury do Sądu Najwyższego - mówi mecenasa Michał Hajduk, który reprezentował Bondaryka.