Rzecznik rządu: to nasi koalicjanci dokonali pewnego podwyższenia emocji politycznych

Jeżeli lider Zjednoczonej Prawicy decyduje się na to, żeby premierem pozostał premier Mateusz Morawiecki, to oznacza zaufanie wobec niego - w taki sposób rzecznik rządu Piotr Mueller tłumaczył w "Jeden na jeden" w TVN24 prawdopodobną obecność Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. Stwierdził także, że w ostatnim czasie koalicjanci PiS "dokonali pewnego podwyższenia emocji politycznych". - Ale kolejne imieniny czy urodziny Zjednoczonej Prawicy będziemy obchodzić razem - zapewnił.

Nadal bez oficjalnych rozstrzygnięć co do przyszłości Zjednoczonej Prawicy i kształtu rządu. Szczególne napięcia występują na linii Prawo i Sprawiedliwość - Solidarna Polska. W czwartek w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie przez kilka godzin rozmawiali przedstawiciele kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Dzień wcześniej spotkali się liderzy PiS i Solidarnej Polski, Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro. Jednym z ustaleń miało być wejście Kaczyńskiego do rządu jako wicepremiera i szefa komitetu do spraw bezpieczeństwa nadzorującego trzy ministerstwa: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i obrony.