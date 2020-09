Migalski: jesteśmy w obliczu całkowitego upokorzenia Jarosława Kaczyńskiego

Migalski: nie chodzi o dobro zwierząt ani uchronienie przestępców przed odpowiedzialnością

Migalski: to jest po prostu wojna pomiędzy frakcjami w obozie władzy

Zdaniem politologa, "jeśli Jarosław Kaczyński myśli o tym, żeby oddać władzę i przeczekać czas kryzysu w miarę bezpiecznym otoczeniu, chroniony przez Andrzeja Dudę i panią Przyłębską, to ten scenariusz jest możliwy". - Może chodzić też o inne rzeczy, przekomarzania się w sprawie list wyborczych w 2023 roku. Być może Jarosław Kaczyński zląkł się tego, że wiedza Zbigniewa Ziobry i jego ludzi, jaką posiedli przez ostatnie pięć lat w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest na tyle duża, że należałoby to przeciąć. Może też chodzić o przepychanki w formowaniu nowego rządu. Czyli byłaby to forma brutalnej dyskusji na temat, kto ile ma mieć ministerstw w nowym rządzie. Tego też bym nie wykluczał - wymieniał Migalski.

"Postawili mu się ziobrzyści"

- To, z czym będziemy mieć do czynienia w najbliższych godzinach, to będzie próba przykrycia tego faktu. Dlatego, że Jarosław Kaczyński nie chce, żeby wszyscy widzieli to, co widzą politycy PiS-u, Solidarnej Polski, Porozumienia oraz uważni komentatorzy: Jarosław Kaczyński musiał się cofnąć. Ustawa o zwierzętach i tak zostałaby przyjęta, ale musiał wycofać ustawę (tzw. ustawę o bezkarności - red.), która była dla niego absolutnie istotna. A dlaczego? Bo postawili się mu ziobrzyści - zauważył.