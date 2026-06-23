FAKTY PO FAKTACH Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Marek Magierowski: Wołodymyr Zełenski nie spodziewał się Kamila Grenczyn |

Magierowski o relacjach polsko-ukraińskich. "Sięgnęły dna i to od ponad 30 lat" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/@ZelenskyyUa

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Wzmogły się napięcia w polsko-ukraińskich relacjach po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA". W związku z tym w miniony piątek Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Następnego dnia Zełenski odesłał swoje oznaczenie.

Jak ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i USA oraz ekspert Instytutu Wolności, relacje między Polską a Ukrainą "sięgnęły dna i to od ponad 30 lat". - Te relacje oczywiście były zawsze mniej czy bardziej napięte ze względów historycznych - powiedział.

Przyznał również, że "eksplozja nastrojów tego typu antagonistycznych po obu stronach, ale szczególnie niestety po stronie ukraińskiej, jest czymś bardzo go zasmucającym".

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Magierowski: Zełenski zrobił to absolutnie cynicznie

Magierowski pytany, czy można było uniknąć takiej eskalacji w relacjach między państwami, odpowiedział, że należałoby zadać to pytanie Zełenskiemu. Jak zaznaczył, to od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu nazwy "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych "zaczęła się ta cała awantura".

- Jestem daleki od usprawiedliwiania decyzji prezydenta Zełenskiego, ponieważ dla tej decyzji usprawiedliwiania żadnego nie widzę. Natomiast nigdy nie byłem zwolennikiem odbierania orderów, niezależnie od tego, jaką decyzję, jaką deklarację złożył człowiek, któremu potem się to odznaczenie odbiera - wyjaśnił były ambasador.

Przyznał też, że "to co go zawsze nieco irytowało w polskiej polityce, to fakt, że my w dyplomacji zawsze staramy się wykonywać gesty bardzo spektakularne, a nie takie, które rzeczywiście zabolą".

Magierowski dopytywany, czy Zełenski przemyślał swoją decyzję, odpowiedział: - Zrobił to absolutnie cynicznie, świadomie, natomiast przekalkulował, ponieważ wydaje mi się, że nie spodziewał się aż takiej ostrej reakcji.

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