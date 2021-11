Kryzys na granicy z Białorusią. Orędzie marszałek Sejmu Elżbiety Witek

We wtorek o godz. 16 zbierze się Sejm na dodatkowym posiedzeniu , w trakcie którego wysłucha informacji rządu o sytuacji na granicy Polski z Białorusią. W poniedziałek zebrał się sztab kryzysowy pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego, potem doszło do spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Od wtorkowego rana zamknięte będzie przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej.

Orędzie marszałek Sejmu

- Łukaszenka naraża życie i zdrowie migrantów, by prowokować i doprowadzić do eskalacji kryzysu. To trzeba jednoznacznie potępić. Alaksandr Łukaszenka musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Atak na granice Polski to atak na granice Unii Europejskiej i członka NATO. Już dziś nasi sojusznicy jednoznacznie i solidarnie potępili tę agresję i wezwali do jej natychmiastowego zakończenia - powiedziała Witek.