Ministrowie obrony pięciu państw w Krakowie. Ruszyło spotkanie

Spotkanie ministrów obrony państw należących do grupy E5 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W spotkaniu, które odbywa się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, udział biorą ministrowie obrony państw należących do grupy E5: Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski.

Obok gospodarza - wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza - w spotkaniu udział biorą ministrowie obrony: Francji Catherine Vautrin, Niemiec Boris Pistorius oraz wiceministrowie obrony Włoch Isabella Rauti i Wielkiej Brytanii Luke Pollard.

Spotkanie ministrów obrony państw należących do grupy E5 Źródło: TVN24

W Krakowie także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO

W rozmowach udział bierze również szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oraz zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekerinska. W formule zdalnej uczestniczyć ma też minister obrony Ukrainy.

Zgodnie z zapowiedziami spotkanie ma dotyczyć kilku kwestii. Ministrowie mają rozmawiać o inicjatywach wzmacniających europejskie bezpieczeństwo. Wśród tematów mają pojawić się także dalsze wsparcie Ukrainy, wzmacnianie europejskich zdolności obronnych, współpraca i rozwój przemysłów zbrojeniowych i interoperacyjność sił zbrojnych.

Wydarzenie odbywa się w formacie grupy E5, która zrzesza najpotężniejsze militarnie państwa Europy, czyli Francję, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię oraz Polskę. Jest to siódme spotkanie w tym formacie od 2024 roku.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadając krakowskie spotkanie podkreślił, że debata będzie się odbywać w gronie państw wydających najwięcej na zbrojenia.

- Polska nominalnie dzisiaj, według budżetu na 2026 rok, wydaje (na zbrojenia - red.) już więcej niż Włochy. Jesteśmy w pierwszej trójce europejskiej pod względem wartości nominalnych wydatków na bezpieczeństwo - zaznaczył.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Kuba Koprzywa