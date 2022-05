Kosiniak-Kamysz: mówili, że mamy kamienie milowe, a tak naprawdę mają kamień u szyi

- Próbowali mówić, że "mamy kolejne kamienie milowe" do pieniędzy z KPO. Tak naprawdę mają kamień u szyi w postaci Zbigniewa Ziobry, w postaci Solidarnej Polski. Ten kamień ciągnie do ziemi nie rządzących, ale całą Polskę, wspólnoty lokalne, samorządy - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyrażał swoje antyunijne poglądy i głośno protestował przeciwko dostosowywaniu się do wymagań Komisji Europejskiej. Jednym z nich jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN. Ziobro stwierdził, że "elementem rozstrzygającym", jeśli chodzi o poparcie ugrupowania dla prezydenckiego projektu zmian w SN, był dla Solidarnej Polski ubiegłotygodniowy wybór sędziów do neo-KRS. Komentatorzy oceniają, że był to "deal" zawarty, by Ziobro i jego ugrupowanie głosowali razem z PiS.