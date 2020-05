WOŚP zebrała już ponad 20 milionów złotych na walkę z koronawirusem

W ramach Funduszu Interwencyjnego do walki z koronawirusem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała już ponad 20 milionów złotych. Do tej pory Fundacja WOŚP na walkę z epidemią COVID-19 przekazała już ponad 50 milionów złotych.

Zakupy w ramach walki z koronawirusem

WOŚP powołała do życia Fundusz Interwencyjny na rzecz walki z koronawirusem. "Zebraliśmy już ponad 20 milionów złotych" - poinformowała w komunikacie. Fundacja zamówiła już dla polskich szpitali między innymi 200 łóżek przeznaczonych na stanowiska intensywnej opieki medycznej, 157 kardiomonitorów, 71 respiratorów, 50 tysięcy pakietów indywidualnej ochrony biologicznej, 250 tysięcy masek medycznych, czy 2,6 miliona trójwarstwowych maseczek chirurgicznych. Trafiają one do najbardziej potrzebujących placówek.