"Kilka, a może nawet kilkanaście rzeczy mogło się nie udać". Samoocena z resortu zdrowia

Zrobiliśmy ogrom pracy i przygotowaliśmy sektor na tyle, na ile byliśmy w stanie to zrobić - w taki sposób wicemister zdrowia Sławomir Gadomski ocenił w rozmowie z TVN24 walkę rządu z pandemią. Przyznał jednak, że "kilka, a może nawet kilkanaście rzeczy mogło się nie udać".

Gadomski: zapoznam się z krytyką pana profesora

Mówił, że "każdy ma prawo do swojej opinii, natomiast dzisiaj najważniejsze jest, żeby w szczycie trzeciej fali zapewnić to, co możemy, zmobilizować, żebyśmy jako społeczeństwo się zmobilizowali i te najbliższe dwa-trzy tygodnie przetrwali".