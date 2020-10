Profesor Szczeklik: Pracuję 20 lat. Nie widziałem tak powszechnej, a jednocześnie podstępnej choroby

Profesor Szczeklik: tak powszechnej, a jednocześnie podstępnej choroby nie widziałem

We wtorek wieczorem gościem "Kropki nad i" w TVN24 był profesor doktor habilitowany Wojciech Szczeklik, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego w Krakowie. Mówił o pandemii COVID-19 i zakażonych pacjentach, którzy trafiają do jego szpitala.

"To strasznie nieprzewidywalny wirus"

"Łóżek dramatycznie brakuje"

Ale to, co się dzieje teraz - podkreślił - "jest nie do porównania z tym, z czym mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu".