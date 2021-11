Obostrzenia dla niezaszczepionych? Morawiecki odpowiada

- Strona rządowa bierze mocno pod uwagę to, co jest dzisiaj pomijane przez niektórych komentatorów, czyli ewentualność protestów społecznych, podczas których również może dochodzić do zakażeń, a w konsekwencji zgonów - dodał. Szef polskiego rządu wspomniał, że czytał opracowania, z których wynikało, że "w Niemczech i we Francji protesty doprowadziły do tysięcy zgonów".