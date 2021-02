Ministerstwo Zdrowia: ponad 5 tysięcy zakażeń, zmarło prawie 200 osób

Ile osób wyzdrowiało? Ilu zakażonych leży w szpitalach?

"Odwrócenie tendencji staje się faktem"

Warunkowe zniesienie niektórych obostrzeń

Od 12 do 26 lutego hotele są dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50 proc. dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości). Restauracje hotelowe pozostają zamknięte.

Otwarte są baseny , ale już nie aquaparki - te nadal są nieczynne. Otwarte są stoki narciarskie i boiska zewnętrzne oraz korty . Oznacza to wznowienie amatorskiego sportu na świeżym powietrzu. Siłownie nadal są zamknięte. Restauracje – tak jak do tej pory – mogą wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Minister zdrowia: nie chciałbym, żeby Zakopane stało się naszym San Siro

- Tak wygląda nieodpowiedzialne podejście do przestrzegania reguł - skomentował Niedzielski, odnosząc się do nagrania przedstawiającego bawiący się na ulicy, śpiewający i tańczący tłum. - Te tańce i śpiewy, które państwo widzicie, to drastyczne zwiększenie ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii - wskazał.

- Przypomnę, że jednym z takich kluczowych zdarzeń w rozwijaniu się pandemii był mecz Ligi Mistrzów, który odbywał się na stadionie San Siro [we włoskim Medionalnie - przyp. red.]. Tam Atalanta Bergamo grała z Valencią i w związku z dużym nagromadzeniem się kibiców, śpiewami, zabawą niestety doszło się do ogromnej skali rozprzestrzeniania się wirusa - powiedział minister zdrowia.

- Nie chciałbym, żeby Zakopane stało się naszym San Siro, żeby to Krupówki były początkiem trzeciej fali pandemii w Polsce - przyznał Niedzielski. - Odpowiedzialność w tej sytuacji ma szczególne znaczenie - podkreślił. - Jeżeli dokonujemy pewne kroki, które polegają na luzowaniu obostrzeń, to nadal jesteśmy zobowiązani do zachowywania się w sposób odpowiedzialny, do zachowania dystansu, do noszenia maseczek - wymienił.