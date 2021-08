Mobilne punkty szczepień objęte całodobową ochroną. Odpowiedź policji na "rosnącą agresję"

Zapewnił, że w sprawie podpalenia punktu szczepień i budynku sanepidu w Zamościu , policja prowadzi intensywne działania. - Cały czas napływają do nas informacje, badamy szczegółowo, analizujemy. Dla nas ta sprawa jest sprawą honoru i prestiżową, i jestem przekonany, że pracują przy niej najlepsi ludzie. Zatrzymanie sprawcy jest tylko i wyłącznie kwestą czasu - zapewnił. Szymczyk nie ujawnił szczegółów, wyjaśnił, że są one objęte tajemnicą. - Jeżeli tylko potwierdzimy personalia sprawcy, natychmiast zostaniecie państwo poinformowani - powiedział.

Ataki na punkty szczepień

W tym tygodniu doszło także do innego incydentu związanego z działaniami grup antyszczepionkowców. W Gdyni otoczyli oni mobilny punkt szczepień . Policja skierowała w tej sprawie do sądu 15 wniosków o ukaranie.

W Aleksandrowie Kujawskim antyszczepionkowcy weszli natomiast do domu dziecka . - Po prostu przyszli, żeby mnie zastraszyć i atakować. To było traumatyczne przeżycie - opowiedziała dyrektorka placówki.

Pod koniec lipca przed jednym z punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim doszło do szarpaniny wywołanej przez antyszczepionkowców, którzy próbowali wejść siłą do budynku. Podczas interwencji policji zostały zatrzymane dwie osoby: jedna za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, druga za znieważenie i kierowanie gróźb karalnych. Dwaj mężczyźni, którzy ochraniali punkt szczepień i którzy odnieśli niewielkie obrażenia, zostali odznaczeni przez ministra zdrowia .

Lekarz o groźbach karalnych kierowanych do medyków

- Mamy moralne zobowiązanie zachęcania do szczepień. Mamy je wobec tych, którzy zmarli w czasie pandemii, wobec tych, którzy nie wrócą już do pełni sił. Z tej aktywności nie zrezygnujemy mimo hejtu - mówił.

O tej sprawie na antenie TVN24 mówił doktor Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. On również, jak mówił, spotkał się z podobną sytuacją co Karauda. - Sprawa pana doktora Karaudy, który jest propagatorem szczepień i krzewi wiedzę o nich, jest tutaj w jakimś sensie wyjątkowa, w takim sensie, że padały tam groźby karalne, ale także pod tym względem, że na przesłuchanie w prokuraturze czekał od półtora miesiąca. To nie napawa optymizmem - powiedział.

Pytany o podpalenie mobilnego punktu szczepień, dr Jankowski ocenił, że to "sytuacja ekstremalna", która "dokłada się do pewnej atmosfery przy okazji szczepień ochronnych". - To, że sprawcy mają poczucie bezkarności, sprawia również, że w mojej ocenie są ośmielani i dochodzi jednak do pewnej eskalacji - powiedział, zaznaczając, że to według niego to nadal "marginalne przypadki".