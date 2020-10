Niedzielski: na pewno nie będzie takiej poprawy, byśmy mogli o Bożym Narodzeniu myśleć w sposób tradycyjny

"Trzeba działać"

W wywiadzie zwrócono mu uwagę na sugestie środowisk medycznych, że ostatnie miesiące były zmarnowane pod względem walki z epidemią. - Mówienie, że to był zmarnowany czas jest nieprawdą. Każdy etap epidemii to inne priorytety. Inne wiosną, inne latem, inne jesienią - tłumaczył Niedzielski.

Minister przyznał, że obecna sytuacja to "niewątpliwie" lekcja dla niego. - Ale ja nie będę teraz prowadzić dyskusji, kto zawinił i na jakim polu. Teraz trzeba działać - oświadczył. Zaznaczył dalej, że "jeśli będziemy dalej obserwować wykładnicze tempo wzrostu", to będzie on "namawiał premiera do całkowitego lockdownu". - Łóżek nie da się dokładać w nieskończoność - stwierdził.