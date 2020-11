Narodowa kwarantanna możliwa. Premier mówi, od kiedy

Jeśli będzie konieczne, wdrożymy narodową kwarantannę za siedem do czternastu dni, ale być może uda się tego uniknąć - powiedział na Stadionie Narodowym, gdzie powstał szpital tymczasowy, Mateusz Morawiecki. Premier podkreślał, że dalsze decyzje rządu w tej sprawie w dużej mierze zależą od dyscypliny obywateli.

Resort zdrowia potwierdził w czwartek 27 143 nowe przypadki zakażenia koronawirusem . To najwyższy bilans dobowy od początku epidemii w Polsce. Łącznie w Polsce zakażenie potwierdzono u ponad 466 tysięcy osób, z których zmarły 6842.

Premier Mateusz Morawiecki mówił w czwartek na Stadionie Narodowym, że "przejdziemy razem przez tę trudną pandemię, ten trudny czas". - Wspólna walka nas coraz bardziej zbliża, hartuje. Rozumiemy, że to nasz wspólny cel: aby zwalczyć epidemię - mówił.

"To ważne zalecenia, to wręcz nakazy"

- Ostatni krok, jeśli będzie konieczny, wdrożymy za siedem do czternastu dni, ale być może uda się tego uniknąć - powiedział Morawiecki, odnosząc się do możliwości wprowadzenia narodowej kwarantanny, czyli całkowitego lockdownu. Premier tłumaczył, że takie decyzje zależą od utrzymania przez nas dyscypliny i stosowania się do "podstawowych zasad, o których mówią nam medycy: dystans, maseczki, dezynfekowanie rąk".